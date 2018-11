Das sind die schönsten Martinsumzüge in Berlin

Zum Martinstag an diesem Wochenende ziehen auch in Berlin viele Kinder mit ihren Laternen durch die Straßen.

Berlin. „Ich geh’ mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir ...“ – in der gesamten Stadt werden Kinder an diesem Wochenende zu Ehren des heiligen Martin, der als römischer Soldat seinen Mantel mit einem Bettler teilte, mit ihren leuchtenden und meist selbst gebastelten Laternen singend durch die Straßen ziehen. Hier eine Übersicht, bei welchen Martinsumzügen man sich noch anschließen kann.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Auch in diesem Jahr feiert St. Ludwig wieder eine ökumenische Martinsfeier. Nach dem Martinsspiel ziehen Kinder vom Ludwigkirchplatz mit ihren Laternen zur evangelischen Hohenzollernkirche, wo ein Martinsfeuer und Martinsgänse auf sie warten, Glühwein gibt es für die Erwachsenen. Auf dem Ludwigkirchplatz werden übrigens auch wieder Kinderkleidung und Spielsachen für die Kinderkleiderkammer der Caritas an der Pfalzburger Straße gesammelt.

Ökumenischer Martinsumzug der katholische Kirche St. Ludwig in Wilmersdorf, So. 17 bis 18.30 Uhr.

Mitte

Ein besonderes Martins-Highlight gibt es am späten Sonntagnachmittag im Berliner Dom. Dort wird zunächst die berühmte Geschichte des Heiligen Martin nachgespielt. Dazwischen singen der Mädchenchor der Singakademie Berlin und die Knaben des Staats- und Domchores bekannte Martinslieder unter Begleitung des Blechblasensembles Hauptstadtblech. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Im Anschluss zieht der Laternenumzug vom Dom zum Gendarmenmarkt, in diesem Fall hoch zu Pferde angeführt von einer Martina mit rotem Mantel. Da die Plätze im Dom sehr begehrt sind, sollte man rechtzeitig kommen, empfiehlt die Domgemeinde.

Das Spiel vom Heiligen Martin mit anschließendem Laternenumzug, Berliner Dom, Am Lustgarten, So. 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr. Spenden erbeten.

Lichtenberg

In der katholischen St.-Mauritius-Kirche wird ein St.-Martins-Spiel mit Pferd und Laterne aufgeführt. Zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Hörnchen-Essen.

St.-Mauritius-Kirche, Mauritiuskirchstr. 1, Mo. 17 Uhr.

Treptow-Köpenick

Stimmungsvoll: Gut besucht ist seit Jahren die Martinsfeier der Ökumene in Köpenick. Evangelische und katholische Kirchen aus dem Bezirk feiern zunächst in der denkmalgeschützten, neugotischen Kirche St. Josef einen gemeinsamen Gottesdienst. Anschließend ziehen Kinder und Eltern am Wasser entlang und vorbei an der Köpenicker Altstadt auf die Schlossinsel. Im Schlosshof freuen sich die Kleinen und Großen über das beleuchtete Martinspferd, das Martinshörnchen und das Martinsspiel sowie den ein oder anderen warmen (Kinder-)Punsch.

Kirche St. Josef, Lindenstraße 43, So., Gottesdienst ab 17 Uhr.

Friedrichshain-Kreuzberg

Die Ev. Kirchengemeinde Emmaus-Ölberg und der „Kinderbauernhof auf dem Görlitzer e. V.“ veranstalten zusammen den Martinsumzug mit Martinsspiel und Esel, Fackelzug und Posaunenchor. Der Umzug wird durch den Görlitzer Park geführt und endet mit der Schlussszene des Schauspiels in der Emmaus Kirche. Anschließend werden Kakao und Weckmännchen ausgeteilt.

Emmaus-Kirche, Lausitzer Platz 8a, So. 17 Uhr.

Reinickendorf

So langsam lässt sich erahnen, was Besucher am kommenden Montag auf dem Letteplatz in Reinickendorf-Ost erwartet. Zapfenähnliche Leuchtkörper hängen bereits an den Bäumen, LED-Spots sind ebenfalls verbaut und jeden Tag kommt etwas Neues hinzu. Bislang wissen nur die Veranstalter vom Quartiersmanagement Letteplatz und die Techniker, wie das fertige Werk aussieht. So viel sei verraten: In diesem Jahr heißt das Thema „Schneeflöckchen“, der komplette Letteplatz wird in vielen Farben leuchten – ein tolles Bild zusammen mit den vielen Laternen der Kinder. In einer besonderen Atmosphäre gibt es Speisen, Musik und ein Puppenspiel.

Letteplatz, Mickestraße 14, Mo. 17 bis 18.30 Uhr, die Illumination wird gegen 17.30 Uhr gestartet.

Spandau

Der Gatower Vierfelderhof organisiert in diesem Jahr erstmals einen St.-Martins-Umzug, um viele kleine Umzüge in einen großen zu verwandeln. Im Vorfeld können Besucher am Sonntag von 12 bis 16.30 Uhr auf dem Familienbauernhof Laternen basteln und gemeinsam singen. Zudem ist ein winterlicher Basar geplant, auf dem Handgemachtes von Kindern des Bauernhofkindergartens verkauft wird. Daneben sollen Glühwein und Punsch angeboten werden. Der anschließende Umzug wird auch von Pferden zweier Reiterhöfe begleitet.

Vierfelderhof, Groß-Glienicker Weg 30, So., 17.30 Uhr. Anmeldung von Gruppen unter Tel. 030–369 96 90.

Tempelhof-Schöneberg

Auf dem Ponyhof „Zu den flotten Hufen“ steht am Sonnabend alles im Zeichen des Heiligen Martin. Auf dem Gelände werden Gesang, eine Lichter-Reitvorführung und eine Feuershow geboten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist für die ganze Familie frei. Die Veranstalter freuen sich über Sachspenden wie Winterkleidung, Unterwäsche, Schuhe, Hygieneartikel und Tassen für die Notunterkunft der Kältehilfe.

Ponyhof „Zu den flotten Hufen“, Lichterfelder Ring 121, Sbd. 16.30 bis 18.30 Uhr .

Pankow

Auch in diesem Jahr findet wieder der Laternenumzug der evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord mit Unterstützung der Nachbargemeinde „ZOAR“ statt. Das Besondere: Aus drei verschiedenen Richtungen kommen etwa 1000 Kinder und ihre Eltern, angeführt von zwei Pferden und einer Gans. Ziel ist der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, in dem die Veranstaltung ausklingen wird. Dort gibt es ein Feuer und das Martinsspiel.



Start der drei Züge ist So. 16.30 Uhr am Stadtkloster Segen, Schönhauser Allee 161, um 17 Uhr am Gemeindehaus Elias, Göhrener Str. 11, und um 17.30 Uhr am Moritzhof Schwedter Str. 90. Spenden werden für „Laib und Seele“, eine Aktion der Berliner Tafel, und die Unkosten gesammelt.

Steglitz-Zehlendorf

Auf der Domäne Dahlem wird der Umzug traditionell gemeinsam mit dem Textilhandwerksmarkt am Sonnabend und Sonntag veranstaltet. An beiden Tagen, jeweils zum Marktende gegen 17 Uhr, rufen die Veranstalter die kleinen und großen Besucher musikalisch zu einem großen Laternenumzug zusammen. Gemeinsam mit St. Martin geht es dann über die Felder der Domäne. Laternen für den Umzug können mitgebracht oder vor Ort erworben werden. Auf dem Textilhandwerksmarkt präsentieren sich 40 Handwerksbetriebe mit Textilien aus Naturmaterialien wie Wolle, Seide, Baumwolle und Leinen.

Textilhandwerksmarkt Domäne Dahlem, Königin-Luise-Straße 49, Sbd. und So. 10 bis 18 Uhr, 17 Uhr Umzug, Eintritt: drei Euro, erm. 1,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren frei.

Neukölln

Der Förderkreis „Freunde des Britzer Garten e. V.“ lädt am Sonntag zum traditionellen Laternenumzug in den Britzer Garten ein. Nachdem auf dem Festplatz am See die Martinslegende als Mitmachstück gespielt wurde, werden alle vom St. Martin, hoch auf einem Schimmel sitzend, angeführt. Der Laternenumzug bewegt sich am Seeufer entlang.

Britzer Garten So. 16 bis 18.30 Uhr, Festplatz am See sowie „Große Spiel- und Liegewiese“. Eintritt: zwei Euro, erm. ein Euro, Jahreskarteninhaber 2018 oder 2019 haben freien Eintritt.

Marzahn-Hellersdorf

In Marzahn beginnt der Martinszug in der evangelischen Dorfkirche mit Martinsspiel und Gesang. Anschließend geht es gemeinsam mit dem Marzahner Posaunenchor und vielen Laternen zur Mühle Alt-Marzahn, wo es Lagerfeuer, Martinshörnchen und Getränke gibt. Kinder sollten in die Kirche nicht nur ihre Laternen mitbringen, sondern auch eine Spende für Obdachlose, am besten in einem Schuhkarton verpackt. Die Gaben werden am Nikolaustag an Bedürftige verteilt.

Bockwindmühle, Alt-Marzahn 63, So. ab 16 Uhr, Lagerfeuer ab 17 Uhr.

