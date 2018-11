Davidstern an Standort für neue Synagoge aufgestellt

Potsdam. Acht Jahrzehnte nach dem Terror vom 9. November 1938 haben Vertreter der jüdischen Gemeinden in Potsdam der Opfer der Pogromnacht gedacht. An der Baustelle der geplanten Synagoge an der Schlossstraße wurde ein Davidstern aufgestellt. Kinder steckten Blumen in das Glaubenssymbol. "In Potsdams Mitte wird jüdisches Leben an prominenter Stelle wieder eine Heimstatt haben", sagte Staatskanzlei-Chef Martin Gorholt mit Blick auf die neue Synagoge. Der Bau des jüdischen Gemeindezentrums soll 2020 beginnen.

( dpa )