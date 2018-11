Kunsthalle Rostock zeigt DDR-Künstler Sitte und Cremer

Rostock. In der Rostocker Kunsthalle beginnt am Samstag eine Ausstellung mit Werken der zwei berühmten DDR-Künstler Willi Sitte und Fritz Cremer. Bis zum 10. März kommenden Jahres sind rund 70 Gemälde des Hallensers Sitte (1921-2013) und 60 Plastiken des Berliners Cremer (1906-1993) zu sehen. Wie Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann am Freitag bei der Vorstellung der Ausstellung sagte, seien die Zwei überzeugte Antifaschisten und Sozialisten gewesen. Diese Grundhaltung sei deutlich in ihren Werken zu sehen.

Sie hätten sich intensiv mit den Verbrechen des Nationalsozialismus beschäftigt und gleichzeitig Konflikte mit der SED-Führung ausgetragen. Mit der Schau setzt die Kunsthalle die Reihe erfolgreicher Ausstellungen mit Künstlern der DDR wie Werner Tübke, Arno Rink oder Wolfgang Mattheuer fort.

( dpa )