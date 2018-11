19-Jähriger mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Berlin. Ein 19 Jahre alter Mann ist von drei Unbekannten in Berlin-Marzahn ausgeraubt und verletzt worden. Die Täter haben den 19-Jährigen am Donnerstag in der Ludwig-Renn-Straße an der Ecke Sella-Hasse-Straße angegriffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte einer der Täter eine Schusswaffe bei sich, die dem Opfer gezeigt wurde. Als der 19-Jährige fliehen wollte, bekam er damit einen Schlag gegen den Kopf. Nachdem der 19-Jährige daraufhin dem Räuber-Trio seine Jacke und die Kopfhörer übergab, ergriffen die Täter die Flucht. Die Kopfverletzung des 19-Jährigen konnte ambulant behandelt werden.

( dpa )