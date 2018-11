Erneut Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr im Bereich Ostkreuz

Berlin. S-Bahn-Fahrgäste in Berlin müssen sich noch einmal auf Einschränkungen wegen der Arbeiten rund ums Ostkreuz einstellen. Am Freitagabend um 22 Uhr beginnt die vierte und letzte Sperrung auf der Ost-West-Strecke, die bis zum 12. November dauern soll. Am Wochenende sollen erneut die Linien S3, S5, S7, S9 und S75 unterbrochen werden, bevor der Abschnitt zwischen Ostbahnhof und Ostkreuz in Betrieb geht, wie die S-Bahn mitteilte. Er wird von zwei auf vier Gleise ausgebaut. Die zwei neuen Gleise sollen zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember in Betrieb genommen werden.

In der vergangenen Woche sorgten ungeplante Stellwerksprobleme für Zugausfälle auf der Berliner Stadtbahnstrecke. Wie die Bahn am Freitagmorgen twitterte, sollen diese Probleme jedoch behoben sein. Bis 22.00 Uhr fahren die Züge am Freitag regulär nach Fahrplan und Baufahrplan.

( dpa )