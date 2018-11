Neue Serie für Samstagabend: ZDF dreht "Erzgebirgekrimi"

Die Darsteller Lara Mandoki und Stephan Luca blicken in die Kamera.

Schwarzenberg. Das ZDF will auf dem attraktiven Sendeplatz am Samstagabend eine neue Krimiserie etablieren. Noch bis Ende November wird der Pilotfilm für den "Erzgebirgekrimi" gedreht. Drehorte für den 90 Minuten langen Film mit dem Titel "Der Tote im Stollen" sind Schwarzenberg und Freiberg. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Derzeit plane man mit der Ausstrahlung nicht vor März 2019. Wahrscheinlicher sei jedoch der Herbst kommenden Jahres, sagte der verantwortliche ZDF-Redakteur Pit Rampelt. Klar sei aber, dass der Film an einem Samstag um 20.15 Uhr gezeigt werde.

Über eine Fortsetzung werde Anfang 2019 entschieden. "Ich sehe gute Chancen", sagte Rampelt. Zwei weitere Bücher seien bereits in Auftrag gegeben. Mit dem "Erzgebirgekrimi" hoffe man, sich gegen die große Konkurrenz im deutschen TV behaupten zu können. Das Erzgebirge sei vom fiktionalen Fernsehen noch nicht entdeckt worden, sagte Rampelt. "Es gibt hier eine Fundgrube an Geschichten."

Im Auftaktfilm ermitteln Hauptkommissar Ralf Adam (gespielt von Stephan Luca) und seine Kollegin Karina Szabo (Lara Mandoki) als neues Team zum Tod eines Bergbau-Professors. Unterstützt werden sie dabei von Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) und ihrem Vater (Andreas Schmidt-Schaller) sowie der Rechtsmedizinerin Charlotte von Sellinn (Adina Vetter). Regie führt Ulrich Zrenner.

( dpa )