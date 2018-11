Abgeordneter: Millionen für Berliner Kultur

Berlin. Kulturelle Einrichtungen in Berlin werden in den kommenden Jahren mit Millionen aus der Bundeskasse unterstützt. Wie der Abgeordnete Klaus-Dieter Gröhler (CDU) am Donnerstag mitteilte, bewilligte der Haushaltsausschuss des Bundestags in seiner sogenannten Bereinigungssitzung am Donnerstag zahlreiche Projekte.

So bekommt die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Charlottenburg 1,5 Millionen Euro, verteilt auf die beiden kommenden Jahre. Bei der Bekenntniskirche in Treptow wird derselbe Betrag auf drei Jahre verteilt. Das Bauhaus Archiv kann mit fast 1,3 Millionen Euro rechnen. Gut 3 Millionen Euro sind bis 2023 für den Friedhof der Märzgefallenen vorgesehen. Auf 850 000 Euro kann sich das Jüdische Museum einstellen.

Der mit Abstand größte Brocken sind die mehr als 300 Millionen Euro, die der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs bereits am Mittwoch für das Naturkundemuseum angekündigt hatte. Das Land Berlin will einen entsprechenden Betrag drauflegen, um das Museum zukunftsfähig zu machen.

Die anderen Posten gehören zum Teil zur Denkmalliste, die als Gesamttopf schon im Haushalt vorgesehen war. Gröhler zeigte sich erfreut über die Beschlüsse. "Nur wenn wir unser kulturelles Erbe erhalten, können sich Kunst und Kultur entfalten", erklärte er.

( dpa )