BSR erhöht Gebühren für Müllabfuhr und Straßenreinigung

Berlin. Die Berliner müssen vom kommenden Jahr an mehr für die Müllabfuhr und die Straßenreinigung bezahlen. Hauptgrund seien Lohnerhöhungen für die Mitarbeiter, teilte die Berliner Stadtreinigung am Donnerstag mit. Außerdem wird damit die flächendeckende Einführung der Biotonne finanziert, die im April für alle Haushalte Pflicht wird - sofern sie keinen Komposthaufen haben. Im Schnitt ist die Müllabfuhr in den nächsten beiden Jahren 3,8 Prozent teurer, die Straßenreinigung 3,7 Prozent.

Konkret steigt der jährliche Grundpreis für die Müllabfuhr ("Ökotarif") um 6 Euro pro Haushalt auf 31,56 Euro. Hinzu kommen Zuschläge beim Tarif für die wöchentliche oder 14-tägige Leerung. Die Tarife für die Bio-Tonne sinken. Sperrmüll-Tarife ändern sich nicht, die Wertstofftonne, die Abgabe auf Recyclinghöfen und die Weihnachtsbaumabfuhr kosten die Haushalte weiterhin nichts.

( dpa )