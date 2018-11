S-Bahn überrollt Metallstück und wird schwer beschädigt

Berlin. Eine mit rund 60 Fahrgästen besetzte S-Bahn hat in Berlin-Neukölln eine im Gleis liegende Straßenabsperrung aus Metall überfahren und ist dadurch stark beschädigt worden. Der Zug konnte am Mittwochabend nicht weiterfahren und musste durch einen anderen Zug zurück in den S-Bahnhof Tempelhof gezogen werden, teilte die Bundespolizei am Donnerstagmorgen mit. Die Fahrgäste der Linie S41 mussten knapp drei Stunden in dem Zug warten. Verletzt wurde niemand. Noch ist unklar, wer den etwa vier Meter langen Gegenstand im Bereich Oderstraßenbrücke in das Gleisbett gelegt oder geworfen hat. Die Bundespolizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

( dpa )