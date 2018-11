Wieder Raubüberfall mit Messer auf Apotheke

Berlin. Erneut hat ein Unbekannter mit einem Messer eine Apotheke überfallen und ausgeraubt - diesmal in Berlin-Weißensee. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hatte der Unbekannte am Mittwochabend die 29 Jahre alte Angestellte der Apotheke in der Berliner Allee mit einem Messer bedroht und die Einnahmen gefordert. Die 29-Jährige übergab dem Räuber das Geld. Er ergriff mit seiner Beute die Flucht. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Bereits am vergangenen Dienstag wurden zwei Angestellte einer Apotheke in Berlin Alt-Hohenschönhausen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Überfallen gibt, wird derzeit von der Polizei überprüft.

( dpa )