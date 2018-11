Volksinitiative kritisiert Privatisierung des Schulbaus

Berlin. Da war er nun, der große Showdown, der Tag, auf den die Volksinitiative „Unsere Schulen“ hingearbeitet hatte, für die man fast 30.000 Unterschriften gesammelt hatte. Fünf Vertreter der Initiative durften stellvertretend ihre Kritik an der geplanten Einbindung der Wohnungsbaugesellschaft Howoge in die groß angelegte, milliardenschwere Berliner Schulbauoffensive anbringen, mit der bis 2026 rund 60 Schulen in der Stadt neu gebaut und viele saniert werden sollen. Hauptkritik: die Wohnungsbaugesellschaft ist, trotz 100 Prozentiger Landesbeteiligung, eine GmbH, unterliege so dem Privatrecht. Damit drohe eine massive „Schulprivatisierung“.

Hunderte Unterstützer der Volksinitiative hatten sich zur Anhörung angemeldet, die Stimmung war aufgeheizt, der Platz war eng, nicht alle wurden anfangs in den Saal hineingelassen. Viele Protestierer sind eher älteren Jahrgangs. Der Protest gegen die angebliche „Schulprivatisierung“ scheint in Berlin so etwas wie der Hambacher Forst der Ü60er zu sein.

„Die Einbeziehung der Howoge macht alles langsamer und teurer“, setzte Dorothea Härlin von der Volksinitiative gleich zu Beginn den Ton. Und ein großes Problem sei, dass die Howoge Kredite von rund 1,5 Milliarden Euro für die Schulbauprojekte aufnehmen werde. Die Sicherheit der Banken dabei? Die Schulen. „Diese Schulen werden zum Faustpfand der Banken.“ Sie seien dann ein Finanzprodukt, das beliebig ausgebeutet werden könne. Ein neoliberales Schreckgespenst. Schon bei den Wasserbetrieben und der Bewag lief das schief. Auch deshalb der Zorn.

Finanzsenator Matthias Kollatz sprach im Anschluss davon, dass „Feindbilder aufgebaut werden. Es baut ein öffentliches Unternehmen.“ Eben die Howoge. Man müsse das Großprojekt „Schulbauoffensive“ auf verschiedene Schultern verteilen – genauso wie die Kosten. Auch deshalb nimmt die Howoge getrennt Kredite auf. „Billiger“ werde es dadurch nicht unbedingt, so Kollatz, aber „schneller und mit mehr Baukapazität“. Denn bei dem Bauboom wird es nicht leicht werden, Firmen zu finden, die loslegen können. Inzwischen steht schon ein erster Entwurf für einen Rahmenvertrag zwischen Howoge und Senat.

Der SPD-Abgeordnete Torsten Schneider brachte es dann auf den Punkt: Die Howoge sei eine anerkannte Wohnungsbaugesellschaft in der Stadt, die eine wichtige Rolle im kommunalen Wohnungsbestand spiele. „Wie kommen Sie auf die Idee, die Howoge hier als böse Privatwirtschaft hinzustellen?“, fragte er in Richtung der Volksinitiative. Die Antwort von Dorothea Härlin: „Privatisierung oder nicht. Das ist nicht die entscheidende Frage.“ Das kam überraschend.

