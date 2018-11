Reetdach eines ehemaligen Pumpwerks in Flammen

Feuerwehrleute löschen den Brand an einem ehemaligen Pumpwerk in Berlin-Zehlendorf.

Berlin. Ein Reetdach eines ehemaligen Pumpwerks der Wasserbetriebe in Berlin-Zehlendorf hat in der Nacht Feuer gefangen. Wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen mitteilte, standen rund 460 Quadratmeter Dachfläche des ungenutzten Gebäudes aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen. Ein Übergreifen auf das angrenzende Waldstück konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Ob es sich dabei um Brandstiftung handelt, muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Donnerstagmorgen an. Ein Passant hatte den Brand am Mittwoch gegen 22.45 Uhr bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Rund 52 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren in der Onkel-Tom-Straße im Einsatz.

( dpa )