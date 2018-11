Das sind die Polizeimeldungen vom Donnerstag, 7. November, in Berlin

Reetdach vom Wasserwerk Riemeisterfenn niedergebrannt: Im ehemaligen Wasserwerk Riemeisterfenn am Rande des Grunewalds in Zehlendorf ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Dort brannte das Reetdach auf einer Fläche von 460 Quadratmeter. Durch die abgelegene Lage mitten im Wald hatte die Feuerwehr Schwierigkeiten mit der Löschwasserversorgung. Erst am frühen Morgen war der Brand unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf das angrenzende Waldstück konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar. Das ungenutzte Wasserwerk war in den 90er-Jaren stillgelegt worden und beherbergte zwischenzeitlich einen gastronomischen Betrieb. Ob es sich um Brandstiftung handelt, muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Donnerstagmorgen an. Ein Passant hatte den Brand am Mittwoch gegen 22.45 Uhr bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Rund 52 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren in der Onkel-Tom-Straße im Einsatz.

Zwei Festnahmen bei SEK-Einsatz in Steglitz: Spezialeinsatzkräfte der Berliner Polizei haben in der Nacht in Steglitz zwei Personen festgenommen. Zu dem SEK-Einsatz kam es in einer Wohnung an der Leydenallee. Laut Informationen der "B.Z." waren die Beamten zunächst von einer Geiselnahme ausgegangen. Dies habe sich allerdings nicht bestätigt. Die genauen Hintergründe des Einsatzes waren zunächst unklar.

Unbekannte werfen Gegenstände auf S-Bahn: Unbekannte haben am Mittwochabend eine S-Bahn von einer Brücke aus mit Gegenständen beworfen. Dabei wurde der Zug so stark beschädigt, dass er nicht mehr aus eigener Kraft weiterfahren konnte und mit einer leeren S-Bahn in den Bahnhof Tempelhof geschoben werden musste. Die Würfe erfolgten laut ersten Informationen von vor Ort offenbar von der Oderstraßenbrücke in Neukölln aus. Bahn und Bundespolizei sicherten an der Oderstraßenbrücke Spuren. Welche Gegenstände geworfen wurde, war zunächst nicht bekannt. Durch den Vorfall war die Ringbahn S41/S42 zwischen Hermannstraße und Südkreuz für längere Zeit unterbrochen. Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter meldeten, dass sie über drei Stunden lang in der beschädigten S-Bahn festsaßen.

Mehrere Menschen bei Brand in Hochhaus verletzt: Erneut ist in einem Hochhaus in Hellersdorf ein Feuer ausgebrochen. In acht Kellerverschlägen habe es am Mittwochabend gegen 22 Uhr gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. „Der Rauch ist bis in den neunten Stock hinaufgestiegen“, sagte ein Sprecher. Vier Menschen, darunter ein Säugling, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Mindestens ein Mensch wurde zudem vor Ort behandelt. Die Feuerwehr war mit 78 Einsatzkräften vor Ort an der Alten Hellersdorfer Straße. Wie es zu dem Brand kamm ist noch nicht geklärt. Bereits vor gut zwei Wochen war ein Feuer in einem Hochhaus der selben Straße ausgebrochen. Damals brannten zwölf Verschläge.

Hier finden Sie die Verkehrsvorschau für den heutigen Donnerstag in der Hauptstadt.

( BM )