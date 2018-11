Verkehr: Darauf müssen Sie sich am Donnerstag, den 8.11. in Berlin einstellen

Was Verkehrsteilnehmer am heutigen Tag erwartet:

Straßenverkehr:

A 10 (Südlicher Berliner Ring):

Für die abschließende Umlegung des Verkehrs in Richtung AD Nuthetal auf die nördliche Fahrbahn stehen von 10:00-16:00 Uhr nur zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung AD Potsdam zur Verfügung. In Fahrtrichtung AD Nuthetal ist nur ein Fahrstreifen nutzbar.

Der gesamte Verkehr verläuft nach Abschluss der Arbeiten zwischen der Eisenbahnüberführung Bahnhof Seddin und dem AD Nuthetal sechsstreifig auf der nördlichen Richtungsfahrbahn.

A 100 (Stadtring):

Aufgrund von Wartungsarbeiten ist der Tunnel Ortsteil Britz zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr in Fahrtrichtung Wedding gesperrt. Die Umleitung erfolgt bereits ab der AS Späthstraße (A 113) via Blaschkoallee zur AS Gradestraße.

Mitte (1):

Aufgrund einer Veranstaltung ist die Behrenstraße ab 14:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Friedrichstraße und Glinkastraße voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis Freitagmorgen, ca. 06:00 Uhr.

Mitte (2):

In der Zeit von 13:00-15:00 Uhr kommt es im Bereich Niederkirchnerstraße, Stresemannstraße, Ebertstraße, Hannah-Arendt-Straße und Cora-Berliner-Straße zu Verkehrsbehinderungen durch einen Aufzug.

Kreuzberg:

Zwischen 12:30-13:00 Uhr kommt es im Kreuzungsbereich Zossener Straße/Blücherstraße und Zossener Straße/Baruther Straße zu kurzzeitigen Sperrungen aufgrund einer Trauerfeier.

Friedrichshain:

Ab ca. 18:30 Uhr ist aufgrund eines Konzerts in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz (Beginn 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee möglich.

Friedrichshagen:

Auf dem Müggelseedamm beginnen Bauarbeiten am Kanalnetz. Bis voraussichtlich 16. November, täglich von ca. 07:00-15:00 Uhr, steht zwischen Hahns Mühle und Rauerner Weg nur ein gemeinsamer Fahrstreifen zur Verfügung (Gegenverkehrsregelung). Der Geh- und Radweg ist nicht betroffen.

Nahverkehr:

Die BVG meldet: Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im U-Bahn- und Straßenbahnnetz vor.

Die S-Bahn Berlin meldet:



S41/S42 und S8:

Zwischen 21:50-01:30 fahren wegen Bauarbeiten zwischen Landsberger Allee und Ostkreuz keine S-Bahn-Züge. Es besteht Ersatzverkehr mit Busse.