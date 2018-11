Berliner Wissenschaftspreis für Mikrobiologin Charpentier

Berlin. Der mit 40 000 Euro dotierte Berliner Wissenschaftspreis geht in diesem Jahr an Emmanuelle Charpentier, Mit-Entdeckerin der gefeierten Genschere Crispr. Die 49-jährige Mikrobiologin und Professorin aus Frankreich ist Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) wollte den Preis am Mittwochabend in Berlin übergeben. Die Auszeichnung würdigt in Berlin entstandene Leistungen in Wissenschaft und Forschung. Das Preisgeld kommt nicht den Forschern persönlich, sondern ihrer Institution zugute. Ein zentrales Anliegen ist, eine Basis für die weitere wirtschaftliche Entwicklung Berlins zu schaffen.

( dpa )