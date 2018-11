Hertha: Mittwoch- und Samstag-Spiele zum Hinrunden-Abschluss

Berlin - Hertha BSC wird die abschließenden beiden Spieltage der Hinrunde an zwei Samstagen und einem Dienstag austragen. Die Auswärtsspiele beim VfB Stuttgart am 15. Dezember und bei Bayer Leverkusen am 22. Dezember werden jeweils 15.30 Uhr angepfiffen. Das Heimspiel gegen den FC Augsburg bestreitet der Berliner Fußball-Bundesligist am 18. Dezember um 20.30 Uhr. Das ergeben die Ansetzungen, die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Zum Start in das Jahr 2019 muss das Team von Trainer Pal Dardai am Sonntag, den 20. Januar (15.30 Uhr), beim 1. FC Nürnberg ran. Das Heimspiel gegen Schalke 04 findet am Freitag, den 25. Januar (20.30 Uhr), statt. Danach empfangen die Berliner am Samstag, den 2. Februar (15.30 Uhr), den VfL Wolfsburg im Olympiastadion. Am Samstag, den 9. Februar (15.30 Uhr), geht es zu Borussia Mönchengladbach.

( dpa )