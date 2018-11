Gedenkstätte für getötete Polizisten eingeweiht

Potsdam. Zur Erinnerung an im Dienst getötete Polizisten ist auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Potsdam eine Gedenkstätte eingeweiht worden. Auf einer mehr als zwei Meter hohen Hauptstele und drei kleineren Stelen sind die Namen der Betroffenen verzeichnet. Unter den Anwesenden waren am Mittwoch auch Familienangehörige und Vertreter von Ministerien, Polizei und Bundeswehr. "Mit dem heutigen Tag hat unser aller Trauer einen würdigen Ort", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Gemeinsam mit Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke legte Schröter einen Kranz nieder.

( dpa )