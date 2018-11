Brände Auto in Kreuzberg geht in Flammen auf

Berlin. In Kreuzberg ist in der Nacht zu Mittwoch ein Fahrzeug komplett ausgebrannt. Kurz nach Mitternacht hatte ein Passant die Flammen in dem in der Ritterstraße geparkten VW bemerkt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber das vollständige Ausbrennen nicht verhindern. Durch die Hitze wurden auch zwei daneben abgestellte Wagen beschädigt. Die Straße wurde während des Einsatzes komplett gesperrt. Nun ermittelt das Brandkommissariat zur Ursache.

( dpa )