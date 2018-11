Rammstein in Berlin: So erhöhen Sie ihre Chancen auf Tickets im Vorverkauf

Berlin. Auf diesen Tag haben die Fans der Rockgruppe Rammstein hingefiebert: Am morgigen Donnerstag startet der Vorverkauf für die Europa-Shows, die die Band im kommenden Jahr von Mai bis August geplant hat. Die Nachfrage nach den Tickets dürfte riesig sein - und die Jagd nach den Eintrittskarten eher einer Lotterie gleichen. Hier alle Infos zum Vorverkauf:

Wann und wo gibt es Tickets für Rammstein?

Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 8. November, um 10 Uhr auf dem Ticketportal eventim.de. Jeder Kunde kann bis zu sechs Tickets pro Show erwerben. Die Eintrittskarten sind personalisiert. Das bedeutet, dass jedes Ticket an die Person gebunden ist, die namentlich auf dem Ticket erwähnt ist. Beim Bestellvorgang muss der Käufer alle Vor- und Nachnamen der Besucher angeben. Verkauft werden beidseitig bedruckte Hochformat-Hardtickets.

Was sollen die Tickets kosten?

Die Tickets kosten zwischen 55 und 105 Euro.

Was muss ich bei dem Kauf von Tickets für Rammstein beachten?

Der Veranstalter erwartet eine hohe Nachfrage. Viele Tickets dürften bereits Minuten nach Freischaltung verkauft sein. Durch den gleichzeitigen Ansturm von Kunden kann es auf der Seite von eventim.de zu Wartezeiten kommen. Eventim schreibt dazu: "Ist der Traffic zu hoch – sprich: greifen zu viele Kunden auf das vorhandene Ticket-Volumen zu – wird automatisch unser Warteraum aktiv, um den enormen Andrang zu kontrollieren."

Wie erhöht sich die Chance, ein Ticket für Rammstein zu bekommen?

Der Anbieter rät, schon vor dem Vorverkaufsstart ein Kundenkonto bei eventim.de anzulegen, um beim Bestellvorgang Zeit zu sparen. Zudem sollte man alle Zahlungsdaten parat haben. Weiter heißt es bei Eventim: "Auch wenn temporär keine Tickets mehr verfügbar sein sollten, lohnt es sich dranzubleiben, da immer wieder Tickets aus abgelaufenen Reservierungen zurückkommen." Zudem rät der Anbieter, nicht mehrere Browser-Tabs oder -Fenster oder unterschiedliche Browser gleichzeitig zu öffnen, da so die Gefahr erhöht werde, bereits reservierte Tickets im Warenkorb zu verlieren.

Gibt es einen Geheimtipp, um nicht leer auszugehen?

Zahlreiche User schwören auf folgende Strategie: Noch vor der Freischaltung der gewünschten Tickets solle man Tickets einer anderen, x-beliebigen Veranstaltung in seinen Warenkorb legen. Auf diese Weise würde eben jener Warenkorb schon bereitstehen und müsse beim großen Ansturm nicht erst erstellt werden. Liegen dann die eigentlich gewünschten Tickets im Warenkorb, können die vorsorglich abgelegten Eintrittskarten wieder entfernt werden.

Gibt es noch andere Möglichkeiten, um an Tickets zu kommen?

Registrierte Mitglieder des Fanclubs LIFAD ("Liebe ist für alle da") können bereits seit Montag Tickets bestellen. Ursprünglich hatte der Veranstalter angekündigt, dass auch noch jetzt Mitgliedschaften (25 Euro pro Jahr) abgeschlossen werden können, um so beim Ticketkauf zum Zuge zu kommen. Nun heißt es auf der Rammstein-Seite: "Aufgrund der sehr großen Nachfrage für den Abschluss von LIFAD Mitgliedschaften, des limitierten LIFAD-Kartenkontingents und um sicherzustellen, dass alle bis jetzt angemeldeten LIFAD Mitglieder Tickets für die Rammstein Stadion Tour 2019 erwerben können, müssen wir leider den Verkauf der LIFAD Mitgliedschaften bis auf Weiteres stoppen."

Sollte man Tickets bei Drittanbietern kaufen?

Bereits jetzt, noch vor Beginn des offiziellen Vorverkaufs, kursieren bei Anbietern wie Viagogo Tickets - allerdings zu horrenden Preisen (am Mittwochvormittag z.B. 439 Euro für einen Sitzplatz bei der Show in der Gelsenkirchener Veltins-Arena). Und der Mondpreis garantiert keineswegs den Eintritt, da die Tickets personalisiert sind und am Veranstaltungstag am Einlass Ausweiskontrollen durchgeführt werden.

Was ist mit Tickets für Rollstuhlfahrer/Schwerbehinderte?

Für Rollstuhlfahrer/Schwerbehinderte gibt es eine eigene Hotline: 01806 – 57 00 07 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen).

Für welche Shows werden die Tickets überhaupt verkauft?

Die Show in Berlin findet am 22. Juni im Olympiastadion statt. Hier alle weiteren Termine:

27.05.19 - Gelsenkirchen, Veltins-Arena

28.05.19 - Gelsenkirchen, Veltins-Arena

01.06.19 - Barcelona, RCDE Stadium

05.06.19 - Bern, Stade de Suisse

08.06.19 - München, Olympiastadion

12.06.19 - Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

13.06.19 - Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16.06.19 - Rostock, Ostseestadion

19.06.19 - Kopenhagen, Telia Parken

22.06.19 - Berlin, Olympiastadion

25.06.19 - Rotterdam, De Kuip

28.06.19 - Paris, Paris La Défense Arena

02.07.19 - Hannover, HDI Arena

06.07.19 - Milton Keynes, Stadium MK

10.07.19 - Brüssel, Stade Roi Baudouin

13.07.19 - Frankfurt/M., Commerzbank-Arena

16.07.19 - Prag, Eden Aréna

17.07.19 - Prag, Eden Aréna

20.07.19 - Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24.07.19 - Chorzów, Stadion Śląski

29.07.19 - Moskau, VTB Arena

02.08.19 - St. Petersburg, Saint Petersburg Stadium

06.08.19 - Riga, Lucavsala Park

10.08.19 - Tampere, Ratina Stadion

14.08.19 - Stockholm, Stockholm Stadion

18.08.19 - Oslo, Ullevaal Stadion

22.08.19 - Wien, Ernst-Happel-Stadion

Mehr zum Thema:

Rammstein gehen 2019 wieder auf Tour in Deutschland

( BM )