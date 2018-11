Bargeld liegt in einer Kasse.

Berlin. Zwei 23 und 55 Jahre alte Mitarbeiterinnen einer Apotheke sind in Berlin-Alt-Hohenschönhausen überfallen und ausgeraubt worden. Der Täter bedrohte die beiden Angestellten am Dienstagabend in der Konrad-Wolf-Straße mit einem Messer und forderte die Einnahmen. Nachdem eine der beiden Frauen der Aufforderung nachkam und ihm das Geld übergab, ergriff er die Flucht. Die zwei Frauen erlitten einen Schock.

( dpa )