Auch heute erneut Probleme bei Berliner S-Bahn

S-Bahn in Berlin (Archivbild)

Berlin. Auch am heutigen Mittwoch gibt es bei der Berliner S-Bahn erneut Probleme. So könne die S75 aufgrund eines Softwarefehlers ihren Zehn-Minuten-Takt am Morgen nur zwischen Wartenberg und Lichtenberg einhalten, wie die S-Bahn bei Twitter mitteilte.

Auch die S5 ist von Einschränkungen betroffen. Diese Linie verkehre nur zwischen Strausberg Nord/Hoppegarten und Ostkreuz. Grund sei ebenfalls ein Softwarefehler. Zehn-Minuten-Takt bestehe nur zwischen Hoppegarten und Ostkreuz.

Bei der S3 gilt weiter bis Freitag, 9. November, ca. 22 Uhr: "Kein Zugverkehr zwischen Karlshorst und Ostkreuz sowie Spandau und Ostkreuz", wie die S-Bahn bei Twitter schreibt. Hier bestehe weiter der Ersatzverkehr mit Bussen.

Auch auf der S75 gibt es noch bis Freitag weiter Einschränkungen.

( BM/seg )