Annegret Kramp-Karrenbauer in Reinckendorf: „Ich bringe das mit, was eine Parteivorsitzende braucht“

Annegret Kamp-Karrenbauer am Dienstagabend bei der CDU in Reinickendorf

Ehe Annegret Kramp-Karrenbauer heute ihre Kandidatur offiziell verkünden will, ist sie am Dienstagabend in Reinickendorf aufgetreten.

Berlin. Am Ende musste sich Annegret Kramp-Karrenbauer geschlagen geben. Eigentlich hatte sich die Generalsekretärin der CDU fest vorgenommen, möglichst wenig, am liebsten gar nichts über ihre Kandidatur für den Bundesparteivorsitz der Union zu sagen – ihr erster öffentlicher Auftritt in Berlin seit dem Merkel-Beben, er war als Erzählstunde von ihrer Zuhörtour durch Deutschland gedacht, als Ausblick auf die Herausforderungen, denen sich die CDU künftig stellen muss.

Doch den CDU-Mitgliedern in Reinickendorf, für deren Kreisparteitag sich Kramp-Karrenbauer schon lange angekündigt hatte, schonten sie nicht, fragten, warum sie glaube, dass gerade sie die Richtige sei für das höchste Amt in der konservativen Partei. Und so kam es, dass sich AKK doch schon am Dienstagabend in wenigen Sätzen erklärte, ehe sie am heutigen Mittwoch um 11 Uhr die Ziele ihrer Kandidatur offiziell verkünden will.

„Das ist jetzt ein gewisses Dilemma für mich“, gestand sie. Sie wolle fair zu allen Journalisten sein, die erst am Mittwoch zu ihrer Pressekonferenz kämen. „Und es ist auch ein bisschen unfair den Mitbewerbern gegenüber, die heute Abend nicht hier sind und ich finde schon, dass wir einen fairen Wettbewerb abhalten sollten.“ In Kürze antwortete sie dennoch auf die Frage. „Ich habe mich im Februar nach intensiver Prüfung ganz persönlich dafür entschieden, ein Staatsamt, das ich in einem nicht leichten Wahlkampf gegen viele Widerstände gewonnen habe, aufzugeben, weil ich den festen Eindruck hatte, dass die CDU in einer schwierigen Situation ist. Dass sie in einem funktionierenden Dreieck aus Fraktion, Regierung und Partei wieder eine stärkere Position einnehmen muss. Und dass ich auch mit der Autorität mit meinen Fähigkeiten, meinen Regierungsämtern, meiner Erfahrung als Wahlkämpferin und meiner Überzeugung dafür einen Beitrag leisten kann.“

Deshalb habe sie gesagt, sie wolle Generalsekretärin werden. „Und durch meine Zuhörtour im Sommer habe ich vieles hinzugelernt, für mich selbst und über die Partei. Das zusammengenommen bringt mich zu der Überzeugung, dass ich das mitbringe, was es als Parteivorsitzende braucht, um eine Partei auch nach vorne zu bringen.“

250 Zuhörer, sieben Kamerateams

Tosender Applaus in dem kleinen Veranstaltungssaal der Gaststätte am Strandbad Lübars, in dem eng gedrängt rund 250 Leute saßen und standen. Sieben Kamerateams privater und öffentlich-rechtlicher Sender waren angerückt, die Luft stickig und trotzdem zum Schneiden: kein einziges Husten, kein Räuspern, kein Schniefen störte die Ausführungen der Generalsekretärin. Die legte gleich darauf noch nach, erläuterte auf Nachfrage eines Parteimitgliedes, dass sie in der Europa-Politik dem Kurse Merkels sehr nahe stünde, fast erweckte sie den Eindruck noch darüber hinaus zu gehen.

„Ich komme aus einer kleinen Ecke Deutschlands, aber ich komme aus einer sehr europäischen Ecke“, sagte sie. „Ich habe mehr europäische Nachbarn als deutsche: Ans Saarland grenzt Rheinland-Pfalz und ansonsten Frankreich und Luxemburg.“ Ihre Region habe sehr schmerzvoll erlebt, was es heißt, wenn sich Frankreich und Deutschland als Feinde gegenüberstünden, auch Robert Schumann, einer der Gründerväter der EU komme aus dem Saarland. „Deshalb ist Europa ein Stück weit in meiner DNA“, so Kramp-Karrenbauer. „Es lohnt sich für Europa zu kämpfen, auch wenn es uns manchmal auf den Wecker geht. Es ist das beste, was uns passieren konnte. Das heißt nicht, dass wir es nicht noch sehr, sehr viel besser machen müssen und auch können, daran muss man arbeiten – aber auch das traue ich mir zu.“

Schon in ihrem Eingangsstatement hatte AKK zuvor zu einem fairen Wettstreit der Kandidaten aufgerufen. Neben ihr gelten Friedrich Merz und Jens Spahn als die aussichtsreichsten Aspiranten auf die Nachfolge Merkels als Parteichefin. „Es darf kein ruinöser Wettbewerb sein, der am Ende eine Partei zurücklässt, die nicht mehr geschlossen ist“, so die CDU-Generalsekretärin. Auch dürfe sich die Union jetzt nicht wochenlang mit sich selbst beschäftigen, nicht ausschließlich „um den eigenen Bauchnabel kreisen“.

So sahen es auch viele der Anwesenden, bei denen der Auftritt Kramp-Karrenbauers ein geteiltes Echo hervorrief. Auch und vielleicht gerade im konservativen Kreisverband Reinickendorf tickt die Parteibasis eher pro Friedrich Merz, wenngleich sich manch einer auch von AKK überzeugen ließ. „Vergangene Woche hat mein Herz noch stark für Merz geschlagen, nach dem ersten Eindruck fand ich ihn am besten“, sagte etwa Klaus von Poblotzki, selbst kein Mitglied aber Stammwähler der Union. „Heute Abend aber bin ich ins Wanken gekommen, auf mich hat Frau Kramp-Karrenbauer einen sehr guten Eindruck gemacht.“

Ähnlich sieht es Heinz Schultze, Mitglied im CDU-Ortsverband Reinickendorf West: „Zuerst war auch mein erster Reflex: Der Merz wäre klasse.“ AKK aber habe alle Fragen sehr gut beantwortet, sie wirke lebhaft, und habe sich neben dem rhetorischen Talent von Kreischef Frank Steffel nicht verstecken brauchen. „Ich will mir das in den kommenden Wochen noch ein wenig anschauen, ehe ich mir eine abschließende Meinung bilde“, so Schultze. Weniger begeistert zeigte sich Sigrid Mazur, seit 1982 Mitglied im Ortsverband Hermsdorf. „Ja, sie hat das gut gemacht, und ja, als Parteichefin könnte ich sie mir vorstellen“, sagte sie. „Als potenzielle Kanzlerin aber nicht, dafür fehlt ihr das Format, zumindest noch. Merz hat es schon.“

