Künftig schneller mit der Bahn von Berlin nach Stralsund

Berlin. Für ein Bahnprojekt in Berlin und Brandenburg haben sich die Fertigstellungschancen deutlich erhöht. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat am Dienstag die Strecke zwischen Berlin über Angermünde und Pasewalk bis nach Stralsund in die Top-Kategorie des Bundesverkehrswegeplans hochgestuft. Insgesamt 29 Schienenprojekte waren in den sogenannten vordringlichen Bedarf aufgestiegen. „Die Projekte erhalten damit eine ganz konkrete Umsetzungsperspektive und können nun geplant werden“, sagte Scheuer.

Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Stralsund soll demnach für rund 795 Millionen Euro ausgebaut werden. Weil Züge dann bis zu 160 Stundenkilometer schnell fahren könnten, würde sich die Fahrzeit für die Strecke laut Ministerium auf zwei Stunden und 38 Minuten verkürzen. Derzeit müssen Fahrgäste eine gute halbe Stunde mehr Zeit einplanen.

„Das sind sehr gute Nachrichten für unseren Wirtschaftsstandort“, sagte Jörg Nolte, Geschäftsführer Wirtschaft und Politik der Industrie- und Handelskammer Berlin. Laut Bund sollen zudem 308 Millionen Euro in die Strecke von Cottbus nach Görlitz über Spremberg (Brandenburg) investiert werden. Dank beider Projekte entstehe endlich eine Perspektive für attraktive Bahnangebote von Berlin nach Stettin und nach Breslau, sagte Nolte. Nun dürfe keine Zeit mehr verloren werden. Umsetzungsplanungen müssten sofort beginnen.

Laut Verband fehlen wichtige Projekte für die Lausitz

Auch die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) begrüßten das Vorhaben, die Strecke Berlin nach Stralsund auszubauen. Gleichzeitig gab die UVB den Verkehrsplanern des Bundes weitere Hausaufgaben mit auf den Weg: „Wichtige Projekte für die Zukunft der Lausitz fehlen noch immer auf der Prioritätenliste des Bundes“, beklagte Burkhard Rhein, Abteilungsleiter Energie und Infrastruktur bei der UVB.

Die Lausitz benötige für den Strukturwandel wegen des bevorstehenden Braunkohleausstiegs moderne Verkehrsnetze, so Rhein. „Der zweigleisige Ausbau und die Elektrifizierung der Strecke Cottbus–Lübbenau gehört zwingend dazu, ebenso die Strecken Cottbus–Leipzig und Cottbus–Dresden. Der Bund hat hier gegenüber der Lausitz eine besondere Verantwortung“, sagte er. Die Planung dafür sollte besser heute als morgen beginnen.

Die neue Vorrang-Liste des Bundesverkehrsministeriums sieht zudem eine Reihe von Überholanlagen für 740 Meter lange Güterzüge vor. Ein Teil davon soll zwischen Berlin und den Häfen Hamburg und Rostock sowie auf der Ost-West-Verbindung nach Hannover entstehen. Der geltende Bundesverkehrswegeplan 2030 war 2016 beschlossen worden. Er sieht Investitionen in Straßen, Schienen und Wasserwege in ganz Deutschland von insgesamt mehr als 270 Milliarden Euro vor. 40 Prozent der Mittel gehen an Bahnprojekte.

