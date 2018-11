Tausche Servietten mit Hundemotiv gegen Bio-H-Milch

Am 16. November ruft die BSR erstmals zum Abfallfreitag auf. Sie bietet auch selbst online einen Tausch- und Verschenkmarkt an.

Berlin. Morgens auf dem Weg zur Arbeit einen Coffee-to-go im Pappbecher und eine Plastikschüssel Obst vom Gemüsemann gekauft. Am Abend bringt der Bote Sushi in üppiger Verpackung. So kommt schnell eine Menge Plastikmüll zusammen. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) setzt nun ein Zeichen gegen Konsum und Verschwendung. Sie ruft für den 16. November zum ersten Mal den Abfallfreitag aus. Das Datum ist kein Zufall: Vom 17. bis 25. November läuft die Europäische Woche der Abfallvermeidung – als Kontrapunkt zum Black Friday am 23. November, der mit Schnäppchen die Weihnachtseinkaufssaison einläutet.

Auf ihrer Website und in sozialen Kanälen gibt die BSR Tipps, wie man am Abfallfreitag und am besten auch sonst beim Einkaufen oder Essengehen Müll vermeidet und wie man, statt ständig Neues zu kaufen, auch mal etwas leihen, reparieren oder tauschen kann. Die BSR bietet auch selbst online einen Tausch- und Verschenkmarkt an. Seit 2004 können Berliner hier Möbel, Kleidungsstücke und Accessoires verschenken oder gegen etwas anderes eintauschen. Die Plattform wird rege genutzt.

Jeden Monat hat sie nach BSR-Angaben durchschnittlich 35.000 Besucher und es werden etwa 2000 Inserate geschaltet. Vor allem Hausrat und Möbel werden getauscht. Als Tauschobjekt werden häufig Lebensmittel, Drogerieartikel oder BVG-Fahrkarten gewünscht. So wird eine Armani-Brille mit Sehstärke im Tausch für zwei 500-Gramm-Gläsern Langnese-Honig angeboten oder ein Lakshmi-Zimmerbrunnen aus Polyesterharz gegen ein Vier-Fahrten-Ticket der BVG. Wer einen Hometrainer haben will, möge bei Abholung entweder Jonglierkeulen oder Rotwein mitbringen. Bei den Papierservietten mit Hundemotiv scheinen die drei Liter Bio-H-Milch allerdings etwas hochgegriffen.

Mehr zum Thema:

Berlins neuer Superheld: "Müllman" räumt Neukölln auf

BSR-Chefin Tanja Wielgoß wechselt zu Vattenfall

Eine Stadt – zwölf unterschiedliche Bußgelder für Raucher