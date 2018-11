Zahl der Toten an der DDR-Grenze offenbar zu hoch

Der ehemals scharf bewachte Grenzstreifen war durch die Löcher der Mauerspechte zugänglich geworden. Wie hier direkt am Reichstag ließen die Grenzsoldaten auch Familien durch die sinnlos und löchrig gewordene Mauer in das vormals hermetisch abgeriegelte Sperrgebiet. Die Reste der inneren Armierung der Mauerelemente dienten nun als Haltegriffe für die kleinsten Besucher aus dem Westen.

Alltagssituation in Zeiten des Kalten Krieges auf östlicher Seite – aufgenommen am 13. November 1963.

Ein Foto, das ins kollektive Gedächtnis einging: Der 19-jährige DDR-Grenzpolizist Conrad Schumann gehörte zu den ersten Grenzflüchtlingen kurz nach dem Bau der Berliner Mauer. Das Foto trägt den Titel „Sprung in die Freiheit“ und entstand am 15. August 1961. Viele Jahre später steht Schumann vor seinem eigenen Foto. Weit über 100.000 Bürger der DDR versuchten zwischen 1961 und 1988 über die innerdeutsche Grenze oder über die Berliner Mauer zu fliehen. Weit mehr als 600 von ihnen wurden zwischen 1961 und 1989 von Grenzsoldaten der DDR erschossen oder starben bei Fluchtversuchen. Allein an der Berliner Mauer wurden zwischen 1961 und 1989 mindestens 140 Menschen getötet.

Direkt an der Sektorenlinie bewachten Grenzsoldaten mit mobilem Sicherungszaun die Mauerarbeiten. Am linken Rand steht noch die ältere Betonschichtmauer aus horizontalen massiven Wegeplatten. Auf West-Berliner Seite beobachtete ein US-Militärpolizist das Geschehen.

Unter der Aufsicht von bewaffneten Volkspolizisten errichtete eine Ostberliner Maurerkolonne an der sowjetisch-amerikanischen Sektorengenze am Potsdamer Platz die Mauer.

Volkspolizisten und Arbeiter der DDR errichteten die Mauer im Norden Berlins an der Grenze zum westberliner Bezirk Reinickendorf. Diese Aufnahme entstand am 6. Oktober 1961.

Arbeiter erhöhten die Sektorensperre im August 1961 an der Bernauer Straße in Berlin.

Seit dem 13. August 1961 ließ die DDR die Sektorengrenze in Berlin mit Stacheldrahtrollen sperren, alle Verbindungen zwischen Osten und Westen wurden getrennt. In den nächsten Wochen folgte der Aufbau einer Mauer aus Betonelementen, die wie hier entlang der Zimmerstraße in Kreuzberg anfangs eine geringe Höhe hat. Als Schutz vor dem Überklettern der Mauer dienten Metall-Abweiser mit Stacheldraht.

Der Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, auf der internationalen Pressekonferenz am 15. Juni 1961 im Haus der Ministerien in Ost-Berlin. Hier fiel sein berühmter Satz "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten", der nur wenige Wochen später durch den Beginn des Mauerbaus am 13. August 1961 ad absurdum geführt wurde.

Wenige Wochen nach der Maueröffnung 1989 schwebte kein geringerer als der Sänger und Schauspieler David Hasselhoff („Baywatch“, „Knight Rider“) bei der ersten deutsch-deutschen Silvesterfeier am 31. Dezember 1989 am Brandenburger Tor im Korb eines Hebekrans über der feiernden Menschenmenge an der Berliner Mauer – „Looking for freedom“ singend.

Jubelnde Menschen standen am 10. November 1989 auf der Berliner Mauer am Brandenburger Tor. Am frühen Abend des 9. November 1989 kurz vor 19 Uhr gab Zentralkomitee-Sekretär Günter Schabowski am Ende einer Pressekonferenz eher beiläufig das Inkrafttreten einer neuen Reiseregelung für DDR-Bürger bekannt.

Lang trennte die Berliner Mauer die Menschen in Ost und West – von 1961 bis 1989. Das Bollwerk stand 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage. Am 5. Februar ist die Mauer nun genauso lange weg wie sie da war.

Berlin. Die Zahl der DDR-Grenztoten muss offenbar nach unten korrigiert werden. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Dienstag berichtete, gibt es Zweifel an einer von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) geförderten Studie des Forschungsverbundes SED-Staat an der Freien Universität Berlin. Die vielbeachtete Untersuchung war 2017 veröffentlicht worden und hatte insgesamt 327 "Todesopfer des DDR-Grenzregimes an der innerdeutschen Grenze" zwischen 1949 und 1989 festgestellt. Seitdem galt diese Zahl als offizielle Opferzahl des DDR-Grenzregimes.

Mindestens 50 Fälle offenbar zweifelhaft

Laut RBB müssen mindestens 50 Opferfälle angezweifelt werden. So seien teilweise Täter zu Opfern gemacht worden, heißt es in dem Bericht. Unter anderem zähle die Studie auch Offiziere, die Suizid begangen haben, als Todesopfer des DDR-Grenzregimes. Den Angaben zufolge war der RBB bei einer investigativen Recherche auf die Ungereimtheiten in der Studie gestoßen.

Der Historiker und Vertreter der Union der Opferverbände, Christian Sachse, teilte die Recherche-Ergebnisse des RBB. "Wenn Täter zu Opfern gemacht werden, dann ist das eine Verhöhnung der Opfer", sagte Sachse. Zudem bestätigte er Hinweise auf Manipulation, es gebe an "vielen Stellen Lyrik", erklärte der Historiker.

Die Forscher verteidigten dagegen die Studie. "Wir haben das so formuliert nach gutem Denken und Überlegen, wie wir mit solchen Biografien umgehen", sagte Politikwissenschaftler Jochen Staadt dem Sender. An der Studie hatte auch der Politikwissenschaftler Klaus Schroeder vom Forschungsverbund SED-Staat mitgearbeitet.

Grütters: "Wenn es berechtigte Zweifel gibt, werde ich dem nachgehen"

Kulturstaatsministerin Grütters zeigte sich alarmiert. "Wenn es jetzt berechtigte Zweifel gibt, dann werde ich dem sofort nachgehen", sagte sie dem RBB. Grütters Amtsvorgänger Bernd Neumann (CDU) hatte den Angaben zufolge 2012 die 650.000 Euro teure Untersuchung in Auftrag gegeben.

Fragwürdig sei etwa der Umgang der Studie mit dem Fall Hans S., einem hochrangigen Major aus Brandenburg, der sich 1988 nach einem Dienstgespräch selbst erschoss, berichtete der RBB weiter. Aus den Akten gehe hervor, dass Hans S. seit Jahren ein Alkoholproblem gehabt habe. Aufgrund dessen habe es auch berufliche Verfehlungen gegeben. In der Studie des Forschungsverbundes SED-Staat werde Hans S. aber zum "Todesopfer des DDR-Grenzregimes", obwohl er selbst Täter gewesen sei. So habe er 17 Jahre für die Staatssicherheit gearbeitet, meldete der RBB.

epd/mim