Zöllner schnappen 27 illegale Zigarettenhändler

Berlin. Der Berliner Zoll geht gezielter gegen illegalen Zigarettenhandel vor. Bei einem Großeinsatz von Dutzenden Zollbeamten, Landes- und Bundespolizei im Osten der Stadt wurden am Montag 27 vietnamesische Straßenhändler in Gewahrsam genommen, wie das Hauptzollamt Berlin am Dienstag mitteilte. Drei der Vietnamesen wurden als Mehrfachtäter bereits per Haftbefehl gesucht. Bei 15 besteht der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Die Beamten stellten 50 000 unversteuerte Zigaretten verschiedener Marken sowie rund 500 Euro Verkaufserlös sicher, wie es hieß.

Gegen die 27 vietnamesischen Straßenhändler wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei eingeleitet. Gegen die Käufer wurden Verwarnungsgelder verhängt.

Die 33 Zollbeamten kontrollierten in den Berliner Ortsteilen Marzahn, Hellersdorf, Lichtenberg und Hohenschönhausen. Allein in der Nähe eines Einkaufszentrums an der Marzahner Promenade wurden vier Straßenhändler aufgegriffen. Ein speziell ausgebildeter Spürhund erschnüffelte in der Nähe einiger Verkaufsplätze in Erdbunkern vergrabene oder in Gebüschen versteckte Schmuggelzigaretten.

Seit 2016 geht das Hauptzollamt nach eigenen Angaben verstärkt gegen den illegalen Zigarettenhandel vor. Dafür wurden weitere 22 Stellen eingerichtet. 2017 seien rund 3,5 Millionen Schmuggelzigaretten mit hinterzogenen Abgaben in Höhe 665 000 Euro beschlagnahmt worden.

