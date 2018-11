Pankow verbaut 44 Schilder auf 700 Metern für 5000 Euro

Hier bitte links vorbeifahren - aber müssen es wirklich so viele Schilder sein an der Platanenstraße?

Der Steuerzahlerbund kritisiert in seinem neuen Schwarzbuch Fälle von Geldverschwendung in Berlin. Völlig skurril wird es in Pankow.

Berlin. Der Bund der Steuerzahler nimmt in seinem neuen Schwarzbuch auch drei vermeintliche Fälle von Geldverschwendung in Berlin aufs Korn. Zum einen kritisiert der Verband in seiner am Dienstag vorgestellten Broschüre die Ausgaben für einen Schilderwald auf der Platanenstraße in Pankow.

Dort stellte der Bezirk auf 700 Metern Länge die rekordverdächtige Zahl von 44 Schildern auf. Alle weisen Autofahrer am Anfang und am Ende neugestalteter Parkbuchten darauf hin, links an den dort wachsenden Straßenbäumen vorbeizufahren - obwohl es auch ohne Schild keine andere Möglichkeit gibt.

Die Schilder wurden im Zuge von Sanierungsarbeiten der Platanenstraße aufgestellt, heißt es beim Steuerzahlerbund. Das alte Kopfsteinpflaster sei durch einen Asphaltbelag ersetzt, die Parkbuchten neu gepflastert und die Baumscheiben der Platanen vergrößert worden damit die Wurzeln mehr Platz haben.

Auf Nachfrage des Bundes der Steuerzahler habe das Bezirksamt mitgeteilt, dass es bei der ganzen Aktion um die „Sicherheit der Verkehrsteilnehmer“ und „mögliche Schadensersatzansprüche“ gehe. Für den Bürger sei der Grund der Beschilderung hier nicht erkennbar, heißt es in der Antwort des Bezirksamts.

Nach Verbandsangaben kostete der "Schildbürgerstreich", der laut Bezirksamt der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gilt, 5000 Euro. "Die Bürger – vor allem die, die in der Straße wohnen – können die reiche Beschilderung nicht nachvollziehen und wundern sich zudem, warum die 5000 Euro für die übertriebene Beschilderung nicht in die Sanierung der Gehwege gesteckt wurde, die gerade in Pankow vielerorts dringend sanierungsbedürftig sind", heißt es im Schwarzbuch.

119.000 Euro für hölzerne Sitzecken

Kritisiert wurden außerdem die Ausgaben für zwei sogenannte Parklets in der Bergmannstraße in Kreuzberg: Dort wurden für knapp 119.000 Euro zwei große hölzerne Sitzecken mit Tischen aufgestellt.

Das bei den Kiezbewohnern umstrittene Projekt ist eine Art Probelauf für Berlins zweite "Begegnungszone", in der der Autoverkehr verlangsamt und die Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden sollen. Zuletzt hatte die Aufstellung der Parklets an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg für Probleme gesorgt.

450.000 Euro für goldenes Ziffernblatt an der Charité

Moniert wird außerdem ein 450.000 Euro teures Ziffernblatt gegenüber dem Haupteingang des sanierten Bettenhauses der Charité. Der Kostenrahmen lag laut Steuerzahlerbund bei lediglich 280.000 Euro. Im Schwarzbuch heißt es dazu: "Für die finanzielle Genesung der Berliner Kliniken steht es allerdings auf fünf vor zwölf. Denn diese schieben einen Sanierungsstau in Milliardenhöhe vor sich her."

Der Bund der Steuerzahler trägt regelmäßig Fälle aus ganz Deutschland zusammen, bei denen er Steuergeldverschwendung, unnötige Subventionen und Bausünden sieht.

