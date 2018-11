Analoges Kabelfernsehen in Berlin wird abgeschaltet: Das muss man wissen

Ab Montag wird das analoge Kabelfernsehen auch in Berlin abgeschaltet. So erfahren Sie, ob sie von der Abschaltung betroffen sind.

Berlin. Die Zeit des analogen Fernsehens im Kabel geht endgültig ihrem Ende entgegen - auch in der Hauptstadt. In vielen Bundesländern wird bereits volldigital geschaut, in Berlin erfolgt die Umstellung bei Vodafone- und Telekom-Kunden ab dieser Woche.

Das sollte man wissen:

Wann genau wird abgeschaltet?

Die Telekom startet in Berlin am Montag, 5. November, mit der Abschaltung. Vodafone folgt schrittweise ab Dienstag, 6. November, und in den folgenden Wochen (13.11., 20.11. und 27.11.). Hausbesitzer wurden bereits per Brief über den genauen Abschalttermin informiert, Mieter müssen sich im Zweifel beim Anbieter oder bei ihrer Hausverwaltung melden.

Betrifft die Abschaltung des analogen Kabelfernsehens alle Zuschauer?

Nein. Es geht nur um TV-Signale, die über den Kabelanschluss ins Haus kommen. Alle, die Fernsehen über Antenne (DVB-T2 HD), Satellit (DVB-S) oder übers Internet (IPTV) empfangen, sind nicht betroffen.

Warum setzen die Anbieter auf Digitalisierung?

Der Grund für das Analog-Aus ist einfach: Das analoge Restprogramm nimmt Platz im Kabel weg, den die Anbieter lieber anders nutzen wollen. Zum Beispiel für schnelles Internet oder mehr Fernsehkanäle.

Wer schaut eigentlich noch analog?

Laut Digitalisierungsbericht der Medienanstalten waren dies zuletzt nur noch gut 3 Prozent der Kabelkunden - etwa 1,2 Millionen Haushalte. 37 Millionen Haushalte empfangen komplett digital.

Schaue ich analog? Wie erkenne ich das?

Vor dem Umschalttermin laufen im Analogprogramm Textbänder durchs Bild. Wer sie sieht, schaut analog und kann im Zweifel zudem ablesen, wer der eigene Kabelanbieter ist. Auch wer ein Röhren-TV ohne Extra-Empfangsgerät hat, schaut ziemlich sicher analog.

Ein weiterer Anhaltspunkt ist die Zahl der Kanäle. Sind es rund 30 Programme, schaut man analog, sind es mehr, schaut man digital. Und: Ist bei ARD oder ZDF ein HD-Logo eingeblendet, schaut man mit Sicherheit digital.

Ich schaue analog. Was muss ich tun?

Wer den alten Fernseher behalten möchte, braucht einen DVB-C-Empfänger (Receiver), der ab rund 35 Euro zu haben ist. Wer damit auch hochauflösendes HD-Fernsehen (HDTV) empfangen möchte, muss beim Kauf auf eine entsprechende Eignung achten. Bei modernen Fernsehern ist ein Digitalempfänger meist schon integriert. Dann muss im Menü des Fernsehers nur der Empfangsweg geändert werden, etwa hin zu "Digital-TV" oder "DVB-C". Ratsam sind Fernsehgeräte mit eingebauten Empfängern. So ist kein zusätzlicher Kasten mit zusätzlicher Fernbedienung nötig. Und ein neuer Fernseher spart vielleicht auch Strom ein.

Ist auch mein Radioempfang betroffen?

Einige Haushalte nutzen den analogen Kabelanschluss zum Radiohören. Nach Abschaltung wird auch dies nicht mehr funktionieren. Wer weiter via Kabel Radioprogramme empfangen will, benötigt einen Digital-Receiver fürs Radio. Weitere Möglichkeiten sind DAB+ oder analoges UKW, beispielsweise per Wurfantenne.

Worauf muss ich noch achten?

Die Umschaltung findet oft in der Nacht statt. Dabei werden die Kanäle auch neu sortiert. Meist müssen Kabelkunden - egal ob schon länger digital oder gerade erst nicht mehr analog - einen Sendersuchlauf starten. Nur wenige Geräte erkennen die Neuordnung von allein.

( BM )