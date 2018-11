Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln, an dem auch ein Polizeiauto beteiligt war, sind vier Menschen verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montagvormittag auf der Kreuzung Lahnstraße und Mierstraße. Ob das Polizeiauto mit Blaulicht und Sirene fuhr, war noch unklar. Die Pressestelle der Polizei war zunächst nicht erreichbar. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

( dpa )