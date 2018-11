Prozesse Messerattacke in Bezirksamt: 59-Jähriger vor Gericht

Berlin. Zwei Jahre nach einem Messerangriff im Bezirksamt Berlin-Neukölln wird der Prozess gegen einen 59-Jähriger ab diesem Montag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht neu aufgerollt. Der Mann soll versucht haben, eine Mitarbeiterin des Sozialamtes mit einem Kampfmesser zu töten. Als die Frau in ein benachbartes Zimmer geflüchtet sei, habe er sie verfolgt und einen weiteren Mitarbeiter durch einen Stich am Oberkörper verletzt. Der 59-Jährige war im ersten Prozess im Mai 2017 wegen versuchten Totschlags zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte die Entscheidung aufgehoben. Im neuen Prozess sei auch zu prüfen, ob Mordmerkmale in Betracht kämen.

