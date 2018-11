Das müssen Fans zum Interpol-Konzert 2018 in Berlin wissen

Wohnzimmerkonzert: Tim Bendzko spielt am 28. November im Tempodrom in Berlin

Tim Bendzko spielt am 28. November ein exklusives Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Tempodrom Tim Bendzko in Berlin 2018 – Was Fans wissen müssen

Tim Bendzko spielt mit seinen „Wohnzimmerkonzerten“ auch 2018 wieder in den schönsten Sälen Deutschlands und kommt am 28. November für ein exklusives Konzert nach Berlin.

Seit sein Debütalbum „Wenn Worte meine Sprache wären“ 2011 erschienen ist, ging es mit dem Berliner Sänger Tim Bendzko rasant bergauf. Gleich die erste Single „Nur noch kurz die Welt retten“ hielt sich 47 Wochen lang in den Charts und wurde mit Platin ausgezeichnet. Seitdem heimste der Singer-Songwriter zahlreiche Musikpreise ein, vom Bambi über den Echo bis zum MTV Europe Music Award und begeisterte mit seinen Liveauftritten seine Fans.

Das erwartet die Besucher

Mit den „Wohnzimmerkonzerten“ hat Tim Bendzko 2014 eine Konzertreihe ins Leben gerufen bei der er seine Songs in ausgewählten Spielstätten im familiären Rahmen präsentiert. Diese Konzertreihe wurde nun mit neuen Songs wiederbelebt. Aufs Wesentliche reduziert, ist die Wohnzimmer-Konzertreihe eine ganz besondere Möglichkeit den Berliner Sänger live zu erleben.

Wo wird Tim Bendzko auftreten?

Das Konzert findet in der Großen Arena des Tempodroms (Möckernstraße 10, 10963 Berlin-Kreuzberg) statt.

Foto: Liquidrom / Gahl

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, das Berlin-Konzert von Tim Bendzko im Tempodrom ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (28. November) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Wird Tim Bendzko weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Das Konzert in Berlin ist der Abschluss der Konzertreihe 2018. Im November spielt Tim Bendzko neben dem Konzert im Tempodrom Wohnzimmerkonzerte in Aachen, Eurogress (4.11.), Essen, Lichtburg (5.11.), Frankfurt am Main, Alte Oper (7.11.), Bremen, Metropol Theater (8.11.), Halle an der Saale, Georg-Friedrich-Händel Halle (9.11.), Lübeck, Musik- und Kongresshalle (23.11.), Braunschweig, Stadthalle (24.11.), München, Philharmonie im Gasteig (26.11.) und Stuttgart, Liederhalle (27.11.)

Foto: pa

Welche Songs wird Tim Bendzko im Tempodrom spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in Berlin davon abweichen, aber diese Songs spielte Tim Bendzko am 29. Juli in Gifhorn:

Leichtsinn Wie wir sind Keine Maschine Am seidenen Faden Ohne zurück zu sehen In dein Herz / Programmiert Ich steh nicht mehr still Immer noch Mensch Reparieren Nur noch kurz die Welt retten Keine Zeit Nicht das Ende Warum ich Lieder singe Mehr davon Wenn Worte meine Sprache wären Sag einfach Ja

Wie komme ich zum Tempodrom?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Umfeld des Tempodrom ist nur in begrenztem Umfang öffentlicher Parkraum vorhanden. Im Parkhaus Gleisdreieck (Schöneberger Ufer), etwa 9 Gehminuten entfernt, stehen gebührenpflichtige PKW-Stellplätze zur Verfügung. Das Tempodrom befindet sich zentral in der Nähe des Potsdamer Platzes und ist mit S-Bahn (S1/ S2/ S25/ S26 bis S-Bhf Anhalter Bahnhof) und U-Bahn (Linie U1/ U7 bis U-Bhf Möckernbrücke / Linie U2 bis U-Bhf Mendelssohn-Bartholdy Park) gut zu erreichen.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Tempodrom.

Tim Bendzko live im Tempodrom, Mittwoch, 28. November 2018, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Tempodrom (Große Arena), Möckernstraße 10, 10963 Berlin-Kreuzberg