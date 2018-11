Das müssen Fans zum Interpol-Konzert 2018 in Berlin wissen

Interpol spielen am 25. November im Tempodrom in Berlin

Die US-Band Interpol spielt am 25. November ein exklusives Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Interpol sind zurück: Die New Yorker Indirocker kommen im Rahmen ihrer „Marauder“-Tour für ein exklusives Konzert nach Berlin. Im Gepäck: Songs aus ihrem gleichnamigen Album, das im August erschienen ist, und natürlich die größten Hits aus mehr als 20 Jahren Bandgeschichte.

Die 1997 gegründete US-Band veröffentlichte bis jetzt sechs Studioalben. Ihr Debütalbum "Turn on the Bright Lights" avancierte 2002 im Ranking des Indiemagazins Pitchfork zum besten Album des Jahres. Mit „Marauder“ knüpfen Interpol - nach dem Abgang ihres Bassisten Carlos Dengler 2010 nun als Trio - wieder an ihre Frühwerke an.

Wo wird Interpol auftreten?

Das Konzert findet in der Großen Arena des Tempodroms (Möckernstraße 10, 10963 Berlin-Kreuzberg) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, das Berlin-Konzert von Interpol im Tempodrom ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (25. November) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Wird Interpol weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Das Konzert in Berlin ist eines von zwei Konzerten in Deutschland, die die Band für 2018 angekündigt hat. Zwei Tage vor ihrem Auftritt in Berlin spielen sie in Hamburg im Theater am Großmarkt (23. November, 20 Uhr).

Welche Songs wird Interpol im Tempodrom spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in Berlin davon abweichen, aber diese Songs spielte Interpol im Rahmen ihrer "Marauder"-Tour am 6. Oktober in Berkeley, USA:

Pioneer to the Falls If You Really Love Nothing Roland Public Pervert All the Rage Back Home NYC The Rover Leif Erikson Not Even Jail Number 10 Rest My Chemistry Slow Hands Take You on a Cruise NYSMAW Evil

Zugabe:

Lights Flight of Fancy Stella Was a Diver and She Was Always Down

Wie komme ich zum Tempodrom?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Umfeld des Tempodrom ist nur in begrenztem Umfang öffentlicher Parkraum vorhanden. Im Parkhaus Gleisdreieck (Schöneberger Ufer), etwa 9 Gehminuten entfernt, stehen gebührenpflichtige PKW-Stellplätze zur Verfügung. Das Tempodrom befindet sich zentral in der Nähe des Potsdamer Platzes und ist mit S-Bahn (S1/ S2/ S25/ S26 bis S-Bhf Anhalter Bahnhof) und U-Bahn (Linie U1/ U7 bis U-Bhf Möckernbrücke / Linie U2 bis U-Bhf Mendelssohn-Bartholdy Park) gut zu erreichen.

Interpol live im Tempodrom, Sonntag, 25. November 2018, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Tempodrom (Große Arena), Möckernstraße 10, 10963 Berlin-Kreuzberg