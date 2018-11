Linke präsentieren Spitzen-Duo für den Landtagswahlkampf

Potsdam. Die brandenburgischen Linken wollen nach Vorschlägen des Landesvorstandes mit Vize-Fraktionschefin Kathrin Dannenberg und dem früheren Landesparteivize Sebastian Walter in den Landtagswahlkampf ziehen. Die beiden Landesvorsitzenden stellten das Spitzen-Duo am Samstag auf einer Pressekonferenz in Potsdam vor. "Wir haben viel Respekt davor, aber auch viel Lust darauf", sagte Walter mit Blick auf die neue Aufgabe.

Die Wahl auf die beiden Kandidaten sei einstimmig und ohne Enthaltungen ergangen, sagte Landeschefin Diana Golze. Formal würde die 52-jährige Dannenberg auf dem ersten Platz und der 28-jährige Walter auf Platz zwei landen. Endgültig soll eine Landesvertreterversammlung Ende Januar über die Spitzenkandidaten entscheiden. In Brandenburg soll ein neuer Landtag am 1. September 2019 gewählt werden.

( dpa )