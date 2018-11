Berlin. Unbekannte haben Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Moabit gelegt. Die Täter zündeten am Samstagmorgen eine Matratze im Keller an, wie die Polizei mitteilte. Eine Bewohnerin alarmierte die Rettungskräfte wegen des Brandgeruchs im Treppenhaus. Während der Löscharbeiten musste eine 74-jährige Mieterin am frühen Morgen ihre Wohnung verlassen. Beim Vorfall in der Ottostraße wurde niemand verletzt. Die Brandstifter entkamen unerkannt.

( dpa )