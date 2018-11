Weniger Müll: Ladengründerin ist Unternehmerin des Jahres

Berlin. In ihrem Geschäft will sie Verpackungsmüll vermeiden - dafür ist Milena Glimbovski nun als Berliner "Unternehmerin des Jahres" geehrt worden. Ihre Idee treffe "einen gesellschaftlichen Nerv und ist mit der Diskussion rund um das Thema Plastik hochaktuell", teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Freitagabend mit.

Glimbovski hat 2014 in Kreuzberg den Laden "Original Unverpackt" eröffnet - dort können Kunden zum Beispiel Nudeln, Nüsse oder Reis in eigene Gefäße abfüllen und bezahlen. Heute gebe es rund 80 Läden nach ihrem Vorbild in Deutschland, heißt es in der Mitteilung.

Die Berliner Senatsverwaltung, die Investitionsbank Berlin und die Industrie- und Handelskammer vergeben den mit insgesamt 5000 Euro dotierten Preis. Eine Jury ermittelte drei Preisträgerinnen. Die Gründerinnen eines Bildungsträgers und einer Unternehmensberatung schafften es auf den zweiten und den dritten Platz.

( dpa )