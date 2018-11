Seniorin hinterrücks überfallen und beraubt

Berlin. Unbekannte haben eine Seniorin in Berlin-Charlottenburg überfallen und ihre Taschen geraubt. Die körperlich eingeschränkte 76-Jährige war nach Polizeiangaben in der Nacht zum Freitag auf dem Spandauer Damm unterwegs, als sie kurz vor Mitternacht von hinten einen Schlag auf den Kopf bekam. Dann wurden ihr demnach Einkaufstaschen und Handtasche entrissen. Ein Zeuge berichtete laut Polizei von zwei Männern, die ihm aufgefallen seien, als sie über einen Zaun in Richtung Schlosspark flüchteten. Danach habe er das Opfer bemerkt und die Polizei verständigt. Eine der Taschen fanden Polizisten auf dem Fluchtweg, hieß es. Die 76-Jährige blieb unverletzt.

( dpa )