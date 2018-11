Polizei: Tätersuche nach Randale dauert Wochen

Dortmund. Nach den massiven Ausschreitungen von Hertha-Fans beim Bundesligaspiel in Dortmund ist bei der Polizei umfangreiches Ton- und Videomaterial von Zeugen eingegangen. "Die Täter zu identifizieren, ist eine wochenlange, wenn nicht monatelange Puzzle-Arbeit", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Viele Fans hätten ihr Material unaufgefordert an die Ermittler geschickt und damit gezeigt, dass sie ein Ende der Gewalt in Stadien wollten. Weiteres Material sei nach einem Aufruf der Polizei eingegangen. Zudem werte die Ermittlungskommission die Aufzeichnungen der Stadionkameras aus.

Hertha-Ultras hatten am Samstag Pyrotechnik gezündet. Daraufhin waren die Beamten eingeschritten, es kam zu einer wilden Prügelei. Sechs Polizisten waren leicht verletzt worden, zudem einige Stadionbesucher aus Berlin, darunter zehn durch das Vorgehen der Beamten. Unbeteiligte kamen laut Polizei nicht zu Schaden.

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange hatte am Montag betont, der Rechtsstaat könne nicht zulassen, dass Ultras in Stadien ihre eigenen Regeln durchsetzen wollten. Der Eingriff der Polizei sei angemessen gewesen.

Ermittelt wird unter anderem wegen Körperverletzung und Landfriedensbruchs. Dabei sei man auch auf Hilfe von Hertha BSC und Szenekundigen der Berliner Polizei angewiesen, sagte die Dortmunder Sprecherin. Auch der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) hat Ermittlungen eingeleitet.

( dpa )