Berlin. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Mitte erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erfasste ihn ein 26 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend beim Abbiegen auf den Potsdamer Platz. Der 25-Jährige fuhr demnach gegen 18.15 Uhr vom Potsdamer Platz in Richtung Stresemannstraße. Der schwer verletzte Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus.

( dpa )