Digital-Offensive: Handys und Tablets für die Polizei

Berlin. Das erste iPhone stellte die Firma Apple im Jahr 2007 vor. Fünf Jahre später wurden in Deutschland rund 21 Millionen Smartphones verkauft – und mittlerweile erscheint den meisten ein Leben ohne internettaugliches Handy kaum vorstellbar. Nun, im Jahr 2018 kommt das Zeitalter der mobilen Digitalkommunikation auch bei der Berliner Polizei an. Die Beamten werden ab sofort mit 280 Smartphones und 800 Tablet-Computern ausgestattet. „Wir sind spät dran“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung der Geräte. Im bundesweiten Vergleich stehe die Hauptstadt aber sogar gut da. Tablets bei der Polizei gebe es bisher erst in vier anderen Bundesländern.

Zunächst werden die 230 Streifenwagen, die Mannschaftswagen der für Großereignisse zuständigen Direktion Einsatz sowie die Verkehrsdienste mit den mobilen Geräten ausgestattet. In den ersten drei Monaten des kommenden Jahres sollen 1200 weitere Tablets auch an das Landeskriminalamt und an die zur Aufklärung von Straftaten eingesetzten Mitarbeiter in den örtlichen Abschnitten ausgeliefert werden.

Die Geräte sollen den Beamten die Arbeit und die interne Kommunikation erleichtern. „Bei Verkehrsunfällen haben die Kollegen bisher mit einer Kladde und einem Kugelschreiber ein Formular ausgefüllt“, sagte der Leiter der für den Bezirk Mitte zuständigen Direktion 3, Andreas Sydow. In der Dienststelle seien die Informationen dann erneut eingegeben und für die digitale Weiterverarbeitung zugänglich gemacht worden. Mithilfe der Tablets und eines eigens für die Berliner Polizei programmierten Computerprogramms (App) können die Beamten die Daten nun direkt an der Unfallstelle eingeben. Geisel sagte, damit könne unnötige Doppelarbeit vermieden und viel Zeit gespart werden.

Beamte können nun auch mit Navigationssystem fahren

Mithilfe der Tablets können die Beamten von unterwegs zudem Informationen zu Autokennzeichen oder Daten zu Personen oder aus dem polizeilichen Informationssystem Poliks abfragen. Bisher mussten sie dafür per Funk einen Mitarbeiter kontaktieren. Nachdem die Beamten sich bisher auf ihre Ortskenntnis, ihren Orientierungssinn und einen Stadtplan verlassen mussten, verfügen sie dank der Geräte in den Funkwagen nun erstmals auch über ein Navigationssystem. Außerdem können sie direkt über ein Messenger-System miteinander kommunizieren

Das Abgeordnetenhaus hatte für den Kauf der Geräte der Marke Samsung drei Millionen Euro bewilligt. Die Kosten für Betrieb und Unterhalt bezifferte Geisel auf 35.000 Euro pro Monat. Er habe gehofft, die Beamten schon früher mit den elektronischen Hilfsmitteln versorgen zu können. „Ich habe mir das unkomplizierter vorgestellt“, räumte Geisel ein. Die Apps hätten allerdings erst entwickelt werden müssen.

Viel Zeit hätte die Fertigstellung vor allem wegen der „enormen“ Sicherheitsvorkehrungen gebraucht. „Ich gehe schon davon aus, dass Kriminelle Interesse daran haben, an so ein Gerät der Polizei zu kommen. Aber sie werden nicht glücklich damit“, sagte Geisel. Die Beamten können sich nur mit einer personengebundenen Kennung anmelden. Im Fall eines Verlustes könnten die IT-Spezialisten der Polizei die Geräte zudem orten und von außen „beeinflussen“, sodass Dritte nicht an sensible Daten gelangen könnten.

Getestet wurden einige Tablets und Handys bereits in den vergangenen Monaten. Mit der flächendeckenden Auslieferung beginnt nun eine zwei Monate lange Erprobungsphase. Die Software soll danach fortlaufend verbessert werden. Die Smartphones und Tablets arbeiten über verschiedene Funknetze, sodass Streifenwagenbesatzungen auch bei Funklöchern in einem Netz noch Zugriff auf das andere haben sollen. Wenn alle Netze überlastet seien, etwa bei Großereignissen, hätten die Beamten wie bisher die Möglichkeit, über Funk zu kommunizieren.

Gewerkschaft begrüßt Schritt ins „digitale Zeitalter“

Die Kommunikationstechnik gehört neben Waffen und Schutzausrüstung zu dem großen Paket von Modernisierungen, das nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz vor knapp zwei Jahren beschlossen wurde. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte die nun erfolgende Auslieferung. „Wir freuen uns, dass der Innensenator Wort hält und es ernsthafte Pläne gibt, die Berliner Polizei ins digitale Zeitalter zu bringen“, sagte der Berliner GdP-Vorsitzende Norbert Cioma. In den nächsten Wochen und Monaten werde man sehen, ob Tablets und Smartphones eine sinnvolle Ergänzung für die täglichen Aufgaben seien. Geisel sagte, es sei auch „eine Frage des Stolzes“, dass die Polizei über eine angemessene Ausstattung verfüge.