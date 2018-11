Wie Wohnungsbau die Berliner Wirtschaft stärkt

Visualisierung Wohnungsbau-Projekt an der Bachstraße in Berlin-Mitte

Berlin. Wenn es in Berlin um Wohnungsbau geht, wird häufig in Superlativen gesprochen. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) bemühte am Donnerstag sogar ein Zitat des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, um die Lage – aus seiner Sicht – zu beschreiben: „The best is jet to come“, sagte er. Das Beste steht uns noch bevor. Kollatz meint die Investitionen der landeseigenen Wohnungsbauunternehmen, die sollen in den kommenden Jahren weiter steigen. Dabei sind diese schon jetzt nicht nur Garant für günstigen Wohnraum, sondern auch wichtiger Wirtschaftsfaktor für Berlin, finden die Unternehmen selbst.

In einer Studie im Auftrag der sechs Wohnungsbaugesellschaften wurde nun zusammengetragen, wie viel Geld sie bewegen: 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2016, errechnete das Eduard Pestel Institut für Systemforschung. Darin sind ihre Investitionen enthalten, Löhne, Steuern und sonstige Ausgaben. Die Frage, die sich stellte: Welchen Effekt hat das auf die Berliner Wirtschaft? Wichtigstes Ergebnis aus der Sicht von Forscherin Karin Janssen: „Von einem Euro Miete, der an die Unternehmen geht, bleiben 75 Cent in Berlin.“ Die Firmen geben das Geld also wieder in der Hauptstadt aus. Sei es durch Mitarbeiter, die in der Stadt wohnen und einkaufen oder dadurch, dass Berliner Firmen beauftragt werden, für die Wohnungsunternehmen zu bauen. Wenn private Unternehmen hier Wohnungen bauten, blieben im schlechtesten Fall hingegen nur 20 Prozent des umgesetzten Geldes in Berlin, so Janssen.

Stadteigene Gesellschaften sichern 17.000 Arbeitsplätze

Auch der Arbeitsmarkt profitiert laut der Studie davon: 3400 Menschen waren 2016 direkt bei den sechs Wohnungsbaugesellschaften angestellt. 17.000 Arbeitsplätze würden in ganz Berlin gesichert. Etwa in Handwerksbetrieben, die für die Unternehmen arbeiten, oder im öffentlichen Dienst, der durch die Steuerzahlungen finanziert wird. Das Ganze ist allerdings nur eine Momentaufnahme. Denn die Grundstückspreise ziehen an und die Flächen werden knapp. Außerdem, sagte der Vorstandsvorsitzende der Gesobau, Jörg Franzen, stiegen die Baukosten halbjährlich um acht bis zehn Prozent.

Dabei sollen bis 2026 60.000 Wohnungen gebaut werden. Zehn Milliarden Euro sollen in den Neubau fließen. Die Studie zeige, „dass wir ein Wirtschaftsfaktor sind“, sagte Gesobau-Mann Franzen. Das Geld, was sie ausgeben, stärke die Berliner Wirtschaft. Und, ergänzte Kollatz, es gelte ja der Grundsatz: „Tue Gutes und rede darüber.“

