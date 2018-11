Potsdam leuchtet bei Lichtspektakel.

Potsdam. Die Potsdamer Innenstadt wird an diesem Wochenende leuchten. Von Freitagabend bis Sonntagabend gibt es das 3. Potsdamer Lichtspektakel, bei dem zahlreiche Lichtinstallationen zu sehen sind, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Im vergangenen Jahr kamen nach ihren Angaben rund 100 000 Besucher. Neu sind in diesem Jahr unter anderen Lichtskulpturen im Bahnhofs-Atrium, das illuminierte Stadthaus sowie ILB-Gebäude. Begleitet wird das Spektakel von einem Fest, zudem können auch viele Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag besucht werden. Die erste Veranstaltung dieser Art gab es 2016 im Holländischen Viertel, das auch dieses Jahr mit Livemusik und Feuershows lockt.

