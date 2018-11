Dardai will Leipzig überraschen: "Etwas anders machen"

Berlin. Im Duell Sechster gegen Fünfter will Pal Dardai mit Hertha BSC am 10. Bundesliga-Spieltag RB Leipzig überraschen. "Wir werden etwas anders machen", kündigte der Trainer der Berliner für die Partie am Samstag (18.30 Uhr) an, ohne Konkretes zu verraten. "Das sollen sie an der eigenen Haut spüren", sagte Dardai in Richtung des punktgleichen Kontrahenten (beide 16). Seine Mannschaft wolle das 2:2 bei Spitzenreiter Borussia Dortmund nun "vergolden". Dazu seien aber auch personelle Umstellungen nötig, erklärte Dardai: "Es ist ein anderer Gegner, eine andere Spielweise. Wir brauchen Veränderungen."

Die bisherigen zwei Heimauftritte in der Fußball-Bundesliga gegen Leipzig gingen für Hertha mit 2:6 und 1:4 grandios daneben. "Das ist so weit weg, wir wollen uns damit nicht beschäftigen", sagte Dardai am Donnerstag. "Es ist ein anderes Spiel. Natürlich brauchen wir eine gute Tagesform. Aber die Jungs werden es diesmal gut machen. Ich habe einfach ein gutes Gefühl." Bis auf Mittelfeldspieler Marko Grujic, der in kommende Woche wieder ins Teamtraining einsteigen soll, hat Dardai alle Spieler zur Verfügung. "Alle sind fit", sagte der Ungar.

Ob U21-Europameister Davie Selke nach seinem Startelf-Einsatz im Pokal in Darmstadt (2:0) erstmals in dieser Saison auch in der Bundesliga beginnen wird, ließ Dardai offen. "Er muss auf den Moment warten. Er ist fit", sagte Dardai über den Ex-Leipziger, der sich im Sommer einer Lungen-Operation unterziehen musste. Man sehe Selke auch als Stürmer für die Zukunft. Wenn er sich stabilisiert, könnte er auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft werden, meinte Dardai.

( dpa )