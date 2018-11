Einsätze zu Halloween: Radfahrerin mit Böller beworfen

Berlin. 63 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren sind zu Halloween von der Berliner Polizei kontrolliert worden. Rund 100 waren nach Angaben der Beamten an verschiedenen Aktionen beteiligt. Sie stehen im Verdacht, in Berlin-Schöneberg unter anderem eine Radfahrerin mit einem Böller beworfen zu haben. Er verfehlte die 64-Jährige am Mittwochabend nur knapp, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau erlitt einen Schock, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Zudem wurden aus mehreren kleinen Grüppchen heraus in der Pallasstraße/Potsdamer Straße ein Bus der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) und weitere Fahrzeuge mit Eiern und Böllern beworfen. Daneben warf in der Goebenstraße Ecke Steinmetzstraße ein maskierter Unbekannter aus einer rund 40-köpfigen Gruppe heraus einen Brandsatz auf ein Polizeiauto. Die mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Flasche verfehlte den Wagen. Ein weiterer Brandsatz wurde in der Nähe gefunden. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten stellten Beweismittel wie Sturmhauben und Böller sicher, 85 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die nicht strafmündigen Kinder wurden nach der Polizeikontrolle den Eltern übergeben, die Jugendlichen wieder entlassen. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung.

Schon an Silvester und Halloween 2017 haben Jugendliche in Berlin-Schöneberg mit Feuerwerkskörpern auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen.

( dpa )