In Friedrichshain hat die "East Side Mall" eröffnet. Der "Google Campus" wurde aus Kreuzberg vertrieben. Molle und Korn Folge 43.

Podcast "Molle und Korn" An der East Side Mall wird man zum Kapitalismuskritiker

Foto: Reto Klar

Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin: Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost.

An der Warschauer Straße hat nun auch die "East Side Mall" eröffnet. Ist das eine Bereicherung für den Kiez? Das ganze Areal wirkt jedenfalls recht steril und austauschbar. Nebenan in Kreuzberg stieß übrigens der "Google Campus" auf großen Widerstand - das Unternehmen zieht sich zurück. Ein Versagen der Politik, findet Sebastian Geisler. Und dann gibt es noch eine Überraschung: Emina Benalia verlässt "Molle und Korn" - und übergibt an Louisa Lagé. Zum Wohl!

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Spotify

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Soundcloud

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Deezer

"Molle und Korn" ist jeden Donnerstag zu hören. In der U-Bahn, in der Badewanne, beim Waldspaziergang, beim Shoppen im KaDeWe oder gemütlich im Bett - abzurufen direkt bei der Berliner Morgenpost auf morgenpost.de, bei Soundcloud, bei iTunes, Deezer und bei Spotify.

"Molle und Korn" gibt es jetzt auch bei Facebook.

( BM )