50-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall

Bad Belzig. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem schweren Unfall bei Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) ums Leben gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache war sie am Dienstag mit ihrem Fahrzeug von der Straße beim Ortsteil Lübnitz nach links abgekommen, teilte die Polizeidirektion West am Mittwoch mit. Das Auto geriet auf einen unbefestigten Randstreifen, überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde in dem Wagen eingeklemmt und starb noch am Unfallort.

( dpa )