Innovationscampus? Müller und Siemens treten vor Presse.

Berlin. Der Technologiekonzern Siemens will heute erklären, ob er einen Innovationscampus in Berlin-Spandau baut. Zur Pressekonferenz im Roten Rathaus (ab 09.00 Uhr) sollen Siemenschef Joe Kaeser, Konzernvorstand Cedrik Neike und Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) kommen, wie die Senatskanzlei mitteilte.

Der Konzern will bis zu 600 Millionen Euro in einen Innovationscampus investieren. Nach Informationen des rbb und des "Tagesspiegels" soll die Siemensstadt in Berlin den Zuschlag bekommen. Als Alternative gilt bisher eine internationale Ausschreibung. Senat und Siemens äußerten sich vorab nicht zu den Berichten.

