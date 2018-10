DGB fordert Wohnheime für Azubis in Berlin

Viele Lehrlinge können die Mieten in Berlin kaum noch bezahlen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht auch den Senat in der Pflicht.

Berlin. Angesichts des umkämpften Wohnungsmarktes in Berlin fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) stärkere Anstrengungen, auch für Auszubildende bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dazu gehöre zum Beispiel auch der Bau von Wohnheimen für Azubis, sagte der Berliner DGB-Vorsitzende Christian Hoßbach am Dienstag. „Derzeit liegt der Fokus auf den Studierenden, aber auch Lehrlingen fällt es immer schwerer, ein Dach über dem Kopf zu finden“, so Hoßbach. Andere Städte seien da weiter. Die Politik, aber auch Kammern und Unternehmen seien in der Verantwortung, geeignete Angebote zu schaffen, sagte der Gewerkschafts-Funktionär.

Eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen bezeichnete den Vorschlag als „gut und richtig“. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften böten allerdings bereits Wohnraum zu niedrigen Mieten an. „Ob es die Möglichkeit gibt, spezielle Wohnheime nur für Azubis zu bauen, müssten die Wohnungsbauunternehmen prüfen“, so die Sprecherin weiter. Der Mangel an Wohnraum sei für die Unternehmen im Werben um Azubis bereits heute ein Nachteil, sagte Jörg Nolte, Geschäftsführer Wirtschaft und Politik der Industrie- und Handelskammer. Um die Wohnsituation von Azubis zu verbessern, stehe die IHK als Partner zur Verfügung.

WG-Zimmer kostet im Durchschnitt 420 Euro

Auch die Studierenden an den Berliner Hochschulen und Universitäten finden immer schwieriger Wohnraum. Für den Akademiker-Nachwuchs legt sich der Senat allerdings ins Zeug: In den nächsten anderthalb Jahren will die rot-rot-grüne Koalition 4000 neue Studierenden-Wohnungen schaffen. Für die jungen Zimmersuchenden wird der Markt in der deutschen Hauptstadt seit Jahren angespannter: Laut einer Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts, bei der Zehntausende Wohnungsangebote auf dem Portal „wg-gesucht.de“ ausgewertet wurden, müssen Studierende inzwischen durchschnittlich 420 Euro für eine Unterkunft bezahlen.

Vor fünf Jahren seien es noch 335 Euro gewesen. Allerdings: Nur knapp sechs Prozent der Studierenden kommen in einem Wohnheim unter. Ein Grund dafür ist auch die lange Wartezeit. Mitunter müssen sich die angehenden Akademiker drei Semester gedulden, bis ihnen ein Zimmer zugeteilt wird.

Ähnlich zeitfressend ist die Situation für die Azubis in Berlin. In anderen gefragten Ballungsgebieten gibt es bereits Projekte, die auch Lehrlingen vergünstigten Wohnraum zur Verfügung stellen. In Hamburg etwa ist schon 2016 das erste Lehrlingswohnheim eröffnet worden. Das über eine Stiftung finanzierte Projekt in der Hansestadt unterstützen Senat und IHK. In Düsseldorf gibt es seit diesem Jahr ein Azubi-Wohnheim. Die Stadt hat dafür ein Gebäude des Jugendamtes umgebaut. Für die zwölf bis 16 Quadratmeter großen Wohnungen plus Gemeinschaftsräumen zahlen die Lehrlinge 250 Euro monatlich.

Mehr zum Thema:

WG-Preise steigen – Wo Studenten noch relativ günstig wohnen

Kommunale Mieten in Berlin steigen nur um 1,9 Prozent

Mieten für Studenten-WGs in Berlin steigen rasant