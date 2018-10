Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand.

Prozesse Einbruch in Bistro: Urteile gegen zwei Berliner erwartet

Neubrandenburg/Berlin. Im Prozess um einen Einbruch in ein Döner-Bistro mit einem Toten in Neubrandenburg werden heute die Urteile erwartet. Die beiden türkischstämmigen Angeklagten (27/40) kommen aus Berlin. Ihnen wird gemeinschaftlicher räuberischer Diebstahl vorgeworfen.

Die beiden Angeklagten hatten gestanden, am 1. März nachts zu dritt in ein Döner-Bistro in der Neubrandenburger Oststadt eingebrochen zu sein, um Geld und Schmuck zu stehlen. Sie wurden von Polizisten gestellt und ihr Komplize bei einem Fluchtversuch erschossen.

Die Staatsanwaltschaft hat für die Angeklagten je siebeneinhalb Jahre Freiheitsstrafe verlangt. Der Verteidiger des 27-jährigen Angeklagten hatte bereits eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten gefordert. Das sei ein einfacher Einbruch gewesen, bei dem der Polizist nicht hätte schießen müssen, sagte der Jurist.

