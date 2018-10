Der Kinderboom durchkreuzt den Kita-Ausbau

In Berlin gibt es immer mehr Kinder. Der Bedarf an Kita-Plätzen ist weiterhin groß

Berlin hat trotz massiver Anstrengungen erhebliche Schwierigkeiten, beim Ausbau der Kindertagesstätten den rasant steigenden Bedarf zu befriedigen. Denn die Zahl der kleinen Kinder, die potenziell einen Betreuungsplatz suchen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und wird weiter steigen.

Inzwischen besteht der Jahrgang der heute Ein- bis Zweijährigen aus 40.000 Kindern, wie der Senat in seinem ersten umfangreichen Bericht über die „Bedarfsentwicklung und Fachkräfteausstattung in den Kindertagesstätten“ darstellt. Von den Vier- bis Fünfjährigen gibt es 35.000 in der Stadt. Das Plus von 5000 Köpfen wird also in den kommenden Jahren durch die Kitas – und später durch die Schulen – „wachsen“ und die bereits angespannte Lage weiter verschärfen.

Bereits zwischen 2013 und 2017 war die Zahl der unter Siebenjährigen Berliner um 29.200 oder 12,7 Prozent gestiegen. Obwohl der Senat in diesem Zeitraum fast 21.000 zusätzliche Kita-Plätze geschaffen hat und inzwischen fast 170.000 anbietet, hat sich der Druck durch platzsuchende Eltern nicht verringert. Dabei bleiben insgesamt rund vier Prozent der Plätze frei.

Wichtigster Engpass sind weniger fehlende Räume, wogegen der Senat mit 25.000 Euro Förderung für jeden neuen Platz vorgeht, als nicht vorhandenes Fachpersonal. Trotz aller Bemühungen muss der Senat hier deutlich nachlegen, um die erwartete Nachfrage zu decken. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie geht von einem zusätzlichen Bedarf von 2000 in Vollzeit beschäftigten Fachkräften bis 2019/20 aus, der sich über die eingeleiteten Aktionen hinaus ergibt.

Bis 2020 braucht Berlin 30.000 Erzieherinnen und Erzieher. Sieben Jahre zuvor waren erst 23.900 Fachkräfte in den Kitas beschäftigt, 2018 gibt der Senat die Zahl der besetzten Vollzeitstellen mit 25.600 an, die sich 31.000 Personen teilen. Hinzu kommen 1600 Tagesmütter.

Immer mehr Sechsjährige bleiben in den Kitas

„Wir versuchen Schritt zu halten mit den steigenden Kinderzahlen“, sagte eine Sprecherin von Jugendsenatorin Sandra Scheeres. In ihrer Behörde ist die Sozialdemokratin dabei, das Thema Kita-Versorgung durch den Aufbau einer eigenen Abteilung „Kita und Familie“ noch deutlicher auf die Agenda zu setzen. Wie aber der Personalmangel behoben werden soll, ist noch offen. Aber bereits jetzt führt das Fehlen verfügbarer Plätze dazu, dass die Betreuungsquote in den Haupt-Altersgruppen der Zwei- und Dreijährigen sowie der Vier- bis Sechsjährigen zurückgeht. Rückläufige Betreuungsquoten sind nicht auf fehlende Nachfrage zurückzuführen, sondern insbesondere auf die Fachkräftesituation, schreibt Senatorin Scheeres in dem Bericht.

Dass immer noch etwas mehr als 62 Prozent der Nichtschulpflichtigen Berliner Kinder eine Kita oder eine Tagesmutter besuchen, hat seine Ursache in einer bildungspolitischen Grundsatzentscheidung. Seit einiger Zeit werden immer mehr Sechsjährige meist auf Wunsch der Eltern vom Schulbesuch zurückgestellt. 9700 Kinder zwischen sechs und sieben Jahren gingen 2017 weiterhin in eine Kita. 2013 waren es noch weniger als 4000. Diese Kinder belegen Plätze, die für nachrückende jüngere Jahrgänge nicht zur Verfügung stehen. In manchen Bezirken besucht jedes dritte Kind dieser Altersgruppe nicht die Schule, sondern die Kita. Und auch die mehr als 4000 Kinder aus Flüchtlingsfamilien besuchten seit 2015/16 die Kitas, auch wenn immer weniger von ihnen noch in den offiziellen Unterkünften für Geflüchtete leben.

Der Bericht zeigt, dass es vor allem die freien Träger sind, die ihr Platzangebot erweitern. Inzwischen gibt es mehr als 1200 solcher Organisationen, die 2555 Kitas betreiben. Das gesamte Plus der vergangenen Jahre geht auf ihr Konto. Gar nicht am Ausbau beteiligt sind die kommunalen Kita-Eigenbetriebe. Die bieten mit zuletzt knapp 34.000 Plätzen sogar weniger Kapazitäten an als 2013.

Fortschritte bei der Suche nach zusätzlichem Personal

Das Haus Scheeres erklärt das mit den Schwierigkeiten der kommunalen Unternehmen, Kredite aufzunehmen und so den in den Förderprogrammen von Land und Bund verlangten eigenen Finanzierungsanteil zu stemmen. Außerdem seien viele ihrer Gebäude sanierungsbedürftig und mussten modernisiert werden. Es wird erwartet, dass das Platzangebot der Kommunalen steigen wird, weil die meisten der geplanten Modularbauten für Kitas an die Eigenbetriebe gehen sollen.

Bei der Suche nach zusätzlichen Mitarbeitern gibt es einige Fortschritte, auch wenn diese noch nicht ausreichen. Inzwischen bieten 44 Fachschulen eine Ausbildung an. Die Zahl der Studierenden stieg von 7000 im Jahr 2012/13 auf 9000. Vor allem die berufsbegleitende Teilzeitausbildung hat stark zugenommen. Knapp 2500 Absolventen beendeten zuletzt ihre Ausbildung. Zudem wurden mehr als 2100 Quereinsteiger anerkannt. Die Sprecherin von Senatorin Scheeres sagte, man könne nicht davon ausgehen, dass die gesamte Lücke mit ausgebildeten Erziehern geschlossen werden könne. Stattdessen seien „multiprofessionelle Teams“ gefragt.

