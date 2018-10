Drei Brände in Hellersdorf: Kriminalpolizei ermittelt

Berlin. Nach mehreren Bränden in Berlin-Hellersdorf geht die Polizei von Brandstiftung aus. In unmittelbarer Nähe zueinander hätten dort in der Nacht zu Montag zwei Autos und ein Kinderwagen gebrannt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Es sei niemand verletzt worden. Die Feuerwehr sei zunächst gegen 22.00 Uhr am Sonntagabend wegen eines brennenden Autos zum Auerbacher Ring gerufen worden. Kurz darauf meldeten Bewohner der nahe gelegenen Schneeberger Straße einen brennenden Kinderwagen im Keller des Hauses. Um 22.30 Uhr habe dann der Radkasten eines weiteren Autos in der Carola-Neher-Straße in Flammen gestanden.

( dpa )